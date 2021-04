Le ministère des Outre-mer fait le point sur la vaccination dans les DOM. Ainsi au 5 avril 2021, 336.660 doses ont été livrées et 214.909 injections ont été réalisées. En Guyane, la vaccination est désormais ouverte à toutes les personnes de plus de 30 ans. A La Réunion, le nombre de doses livrées au 5 avril s'élève à 70.395 pour 60.797 injections réalisées (première et deuxième doses comprises). L'île donc dépassé les 86% d'utilisation de ses doses de vaccin. L'arrivée du Janssen est attendue pour le 20 avril, avec une première livraison de 15.000 doses (une seule injection nécessaire). Nous publions ci-dessous le communiqué du ministère des Outre-mer (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Au total, au 5 avril, 336 660 doses de vaccin (Pfizer, Moderna et AstraZeneca) ont été livrées dans les différents départements, régions et collectivités d’Outre-mer et 214 909 injections ont été réalisées.

En Guyane, pour augmenter le nombre de personnes protégées, la vaccination est désormais ouverte à toutes les personnes de plus de 30 ans. À Saint-Georges, ville française frontière avec le Brésil, la cible vaccinale a été ouverte à toutes les personnes majeures afin de faire barrage au virus et protéger les populations notamment face à la circulation très forte des variants dits amazonien et anglais, représentent aujourd’hui plus de 70 % des cas positifs criblés sur le territoire.

Dès le 30 mars, un nouveau centre de vaccination grand format a été inauguré, en plus des centres de Kourou, de Saint-Laurent du Maroni et des centres de santé en communes isolées, permettant d’accélérer le rythme de la campagne de vaccination.

19 000 doses sont attendues en Guyane au mois d’avril, 42 000 en mai et 52 000 en juin.