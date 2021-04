Plusieurs semaines après le renforcement des mesures de protection contre la Covid-19 à La Réunion, "la situation sanitaire reste préoccupante sur le territoire" informe le préfet de La Réunion. Pourtant des rassemblements sont observés en soirée notamment autour du volcan actuellement éruption, et ce malgré le couvre-feu. Ainsi bivouac et camping sont interdits à compter de ce mardi 13 avril sur toute l'île. Nous publions ici le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Malgré l’instauration d’un couvre-feu de 18h à 5h depuis le 5 mars, plusieurs rassemblements ont été constatés ces dernières semaines notamment au Maïdo et au Piton de Bert. Les forces de l’ordre ont relevé des infractions à la réglementation en vigueur, avec des rassemblements organisés en marge de l’installation de tentes avec notamment des piques-niques, des veillés festives et des regroupements de plus de 6 personnes.



Dans le respect des mesures sanitaires, afin d’éviter les regroupements propices à la propagation du virus et à l’apparition de chaines de contamination, et afin de garantir le respect des mesures de couvre feu, la pratique du camping et du bivouac est interdite à compter du 13 avril, sur l’ensemble du territoire.