Le nouveau bilan des autorités sanitaires indique que 12 personnes sont décédées des suites du Covid-19 ces sept derniers jours. Parmi elles, deux personnes arrivées au CHU de La Réunion suite à une évacuation sanitaire. L'un des patients décédés était âgé d'une trentaine d'années seulement. Sur la semaine, 917 nouveaux cas ont été recensés, comme l'avait indiqué Imaz Press un peu plus tôt. Le taux d'incidence reste à 107 pour 100.000 habitants. Chez les jeunes, il est en très forte hausse. La part des variants augmente et représente désormais 72,7% des nouveaux cas. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture et de l'agence régionale de santé. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Les chiffres des 7 derniers jours montrent une stabilisation du nombre de cas avec un taux d’incidence hebdomadaire qui reste au-dessus du seuil de 100/100 000 habitants et une proportion de variantes Covid-19 toujours très importante.

Les rassemblements familiaux et les échanges professionnels sont propices à l’établissement de chaînes de transmission. Limiter les interactions sociales et pratiquer le télétravail permet de lutter contre l’épidémie de Covid-19.

• La préfecture et l’Agence Régionale de Santé ont le regret d’annoncer ce mardi 13 avril 2021 les décès intervenus au cours des 7 derniers jours de 12 patients âgés, dont 2 patients arrivés à La Réunion au titre des Evasan. Parmi ces décès, 11 sont âgés de 50 ans et 1 avait entre 30 et 39 ans.

• Du 3 avril au 9 avril, 917 cas ont été recensés en 7 jours contre 922 la semaine précédente, soit un taux d’incidence hebdomadaire stabilisé à 107/100 000 habitants.

Parmi les 917 cas :

· 901 cas sont classés autochtones,

· 15 cas sont classés importés,

· 1 cas est classé autochtone secondaire.

• Du 3 avril au 9 avril, 1 276 tests ont été criblés pour identifier une souche de variante. Sur ces 1 276 tests, on comptabilise 928 cas de variantes Covid-19 (848 sud-africains ou brésiliens et 80 britanniques), soit une proportion de 72.7% contre 71.6% la semaine dernière.

Compte tenu des 16 794 guérisons et des 135 décès depuis le début de la crise sanitaire, 1 496 cas sont encore actifs à ce jour. 18 425 cas ont été investigués à ce jour par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 91 % sont des cas autochtones.

• Au 13 avril 2021, 27 clusters sont actifs et 187 clôturés.

Parmi les clusters actifs, on note :

· 15 clusters de " criticité élevée " se situant à Le Port (1), à Saint-André (1), à Saint-Denis (5), à Saint-Pierre (3), à Saint-Louis (1), à Saint-Paul (2) et à Saint-Pierre (2).

· 8 clusters de " criticité modérée " se situant à Saint-Denis (2), à Saint-Paul (1), à Saint-Pierre (3), à Saint-Benoit (1) et à La Possession (1).

• Concernant les autres indicateurs, il est à noter par rapport à la semaine dernière :

· un taux d’incidence en hausse de 23.8% chez les plus de 0-14 ans (86.3/100 000) et de 22.4% chez les 15-24 ans (147.7/100 000)

· un taux d’incidence stable à 157.6/100 000 chez les 25-34 ans,

· un taux d’incidence stable à 119.4 /100 000 chez les 35-44 ans,

· un taux d’incidence en baisse de 20.5% chez les 45-64 ans (92.8/100 000) et de 29.6% chez les 65 ans et plus (67.4/100 000)

· un taux d’incidence en baisse de 5.6% chez les plus de 75 ans (67/100 000)

· un taux de positivité des tests en baisse à 4.2 % en-dessous du seuil de vigilance (5%),

· un nombre de dépistage qui augmente très légèrement (+ 1.4%)

· un R effectif qui repasse au-dessus de 1 en se fixant à 1.08%

• Au 13 avril, 36 lits de réanimation étaient occupés par des patients positifs à la Covid-19 dont 28 patients réunionnais, sur les 121 lits de réanimation ouverts à La Réunion.

• Malgré une stabilisation de la situation sanitaire, l’épidémie de Covid-19 est toujours très active à La Réunion. La situation reste fragile et préoccupante.

Aussi, il est important de continuer à être vigilant en famille, au travail ou à l’extérieur : maintenir les gestes barrières, limiter ses contacts sociaux et respecter le couvre-feu.

• Il est également essentiel pour les personnes prioritaires de se faire vacciner :

· Les résidents d’EHPAD, EHPA et USLD et les personnes âgées hébergées en résidences autonomie, résidences services et autres lieux de vie spécialisés ;

· Les personnes en situation de handicap hébergées en maisons d’accueil spécialisées et foyers d’accueils médicalisés ;

· Toute personne âgée 70 ans et plus ;

· Toute personne âgée de 50 ans et plus ayant une pathologie à risque de forme grave de Covid* ;

· Les patients ayant une pathologie qui les expose à un très haut risque face à la Covid* ;

· Les femmes enceintes (à partir du 2ème trimestre de grossesse) ;

· Les personnels de santé salariés et libéraux, y compris les personnels des services d’aide à domicile pour les personnes âgées et personnes en situation de handicap, les sapeurs-pompiers, secrétaires médicales, transporteurs sanitaires.