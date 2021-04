Les nouveaux chiffres du Covid-19 à La Réunion semblent indiquer une très légère baisse sur plusieurs indicateurs. Selon les informations d'Imaz Press Réunion, 917 nouveaux cas ont été recensés entre le 3 et le 9 avril 2021. La tendance serait donc sensiblement la même que la semaine dernière. Le taux d'incidence global passe donc à 107 pour 100.000 habitants. Plusieurs communes voient leur taux baisser à commencer par Le Port (161) et Cilaos (110) qui étaient pourtant les deux communes à dépasser les 200 pour 100.000.

Selon nos informations, le taux d'incidence de l'île est de 107, pour un total de 917 nouveaux cas du 3 au 9 avril 2021. La semaine dernière, l'ARS et la préfecture enregistraient un taux de 107,2 pour 922 nouveaux cas, la tendance est donc globalement la même. 24.610 dépistages ont été réalisés sur cette période.

Certaines communes pourtant très touchées voient leur taux d'incidence baisser. Le Port et Cilaos étaient les deux communes qui affichaient un taux d'incidence supérieur à 200 pour 100.000 habitants la semaine dernière, conformément à ce que Martine Ladoucette a annoncé aux maires de l'île. Le Port affiche un taux de 161 et Cilaos 110.

La commune qui semble être la plus inquiétante est l'Entre-Deux, avec un taux d'incidence de 304 pour 100.000 habitants, bien que le nombre d'habitants soit bien plus faible sur cette commune qu'une ville comme Le Port. Saint-Philippe est la deuxième ville la plus touchée avec 228 pour 100.000 habitants.

D'autres communes affichent des taux relativement hauts comme Saint-Louis (157), La Possession (139), Saint-Pierre (131), Sainte-Marie (130), Le Tampon (127).

Retrouvez-ci-dessous les données Covid commune par commune :

