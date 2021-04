Le préfet Jacques Billant rencontre les maires de l'île ce mercredi 14 avril 2021. Aux côtés de l'ARS il échange avec les élu.e.s sur les mesures à prendre pour lutter contre la propagation du Covid-19. A priori, le préfet n'envisage pas de reconfinement pour le moment mais un maintien des mesures restrictives actuellement mises en place à savoir une prolongation du couvre-feu, la fermeture des bars et des restaurants, des salles de spectacle et de sport, des cinémas. Ces mesures vont être prolongées jusqu'au 23 avril (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le préfet dira à cette date s’il assouplit les mesures ou, au contraire, s'il les renforce. Tout dépendra des indicateurs à ce moment-là. Il tiendra par ailleurs une conférence de presse ce vendredi comme il s'était engagé à le faire le 2 avril dernier. A cette date le préfet avait donné un tour de vis supplémentaire aux restrictions sanitaires en ajoutant au couvre feu la fermeture des bars, restaurants, salle de sports, etc. Il a aussi été question de l’organisation des élections, qui ont été repoussées au 20 et 27 juin prochain. Des groupes de travail vont être constitués pour travailler sur la meilleure organisation possible pour les scrutins.

En une semaine, 12 personnes ont perdu la vie dont un patient âgé d'une trentaine d'années. Ces décès portent à 135 le total des malades décédés des suites de la maladie depuis le début de l'épidémie le 11 mars 2020 à La Réunion. 64 de ces personnes sont décédées dont 52 au cours des cinq dernières semaines.

Le taux d'incidence global se stabilise, 107 pour 100.000 habitants avec 917 nouveaux cas en une semaine, mais il augmente très fortement chez les jeunes de moins de 24 ans. La part des variants est aussi préoccupante puisqu'elle représente plus de 72% des nouveaux cas

