Pendant le mois du Ramadan, la protection des uns et des autres est l'affaire de tous et le respect des gestes barrière est plus que jamais de mise. Cette année, le mois de jeûne a lieu une nouvelle fois dans un contexte particulier lié à l'épidémie de Covid-19, reconnaît l'ARS de Mayotte. Sur une semaine glissante, 135 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés sur l'île aux parfums, dont le taux d'incidence est de 48,3 pour 100.000 habitants. 168 personnes sont décédées depuis le début de l'épidémie et 15 sont actuellement hospitalisées dont 6 en réanimation. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

