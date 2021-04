Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 45 minutes

Suite aux annonces du Premier ministre en date du 15 avril 2021, la vaccination sera ouverte à La Réunion à compter du 21 avril 2021 à certains professionnels de plus de 55 ans, plus exposés au virus du fait de leur métier. Les professionnels de l'éducation nationale, de l'enfance, de la petite enfance et aux forces de l'ordre sont concernés (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

