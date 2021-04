Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

Il y a de cela deux semaines, le préfet Jacques Billant avait annoncé un vrai tour de vis dans la lutte contre le Covid-19 à La Réunion : maintien du couvre-feu, fermeture des bars et des restaurants, des salles de spectacle, de sport et d'exposition, des cinémas, de certaines galeries marchandes... Il avait indiqué que deux semaines plus tard, il regarderait l'évolution des chiffres, et faute de baisse, annoncerait un confinement pour le territoire. Le délai se termine ce vendredi 16 avril 2021 mais la préfecture indique qu'aucune conférence de presse n'est prévue dans l'après-midi. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

