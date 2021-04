Six décès et 918 cas de Covid-19 ont été recensés en une semaine à La Réunion. Les patients décédés étaient âgés de plus de 50 ans. Un d'entre eux était hospitalisé à La Réunion au titre des évacuations sanitaires. Le taux d'incidence est de 107,5 pour 100.000 habitants. La proportion de variants est toujours plus grande, avec 74% des nouveaux cas qui sont issus de variants contre 72,7% la semaine dernière. 28 foyers de contagion sont actifs actuellement dans l'île. Au 20 avril, 36 lits de réanimation étaient occupés par des patients positifs au Covid-19 sur les 121 lits de réanimation. Au total, 141 personnes sont décédées des suites du Covid-19 à La Réunion, dont 70 ces six dernières semaines. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les chiffres des 7 derniers jours montrent une stabilisation du nombre de cas. Le taux d’incidence hebdomadaire reste au-dessus du seuil de 100/100 000 habitants et la proportion de variantes Covid-19 est stable.



La préfecture et l’Agence Régionale de Santé ont le regret d’annoncer ce mardi 20 avril 2021 les décès de 6 patients intervenus au cours des 7 derniers jours. Ces patients étaient âgés de plus de 50 ans. Un d’entre eux était hospitalisé à La Réunion au titre des évacuations sanitaires.



Du 10 avril au 16 avril, 918 cas ont été recensés contre 917 la semaine précédente. Le taux d’incidence hebdomadaire reste donc stable à 107,5/100 000 habitants, contre 107/100 000 la semaine dernière.



Parmi les 918 cas :

• 896 cas sont classés autochtones ;

• 18 cas sont classés importés ;

• 3 cas sont classés importés suite à une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale ;

• 1 cas est classé autochtone secondaire.



Du 10 avril au 16 avril, 1 303 tests ont été criblés pour identifier une souche de variante. Sur ces 1 303 tests, on comptabilise 961 cas de variantes Covid-19 (883 sud-africains ou brésiliens et 78 britanniques), soit une proportion de 74% contre 72,7% la semaine dernière. Compte tenu des 17 653 guérisons et des 141 décès depuis le début de la crise sanitaire, 1 549 cas sont encore actifs à ce jour.



19 343 cas ont été investigués à ce jour par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 91 % sont des cas autochtones.



Au 20 avril 2021, 28 clusters sont actifs et 196 clôturés.

Parmi les clusters actifs, on note :

• 7 clusters de "criticité élevé" se situant au Port (1), à Saint-Denis (4) et à Saint-Pierre(2).



• 11 clusters de "criticité modéré" se situant à la Possession (1), Le Port (1), Saint-Benoît(1), Saint-Denis (2), Sainte-Marie (1), Saint-Paul (2) et Saint-Pierre (3).



Concernant les autres indicateurs, il est à noter :



• un taux d’incidence stable chez les 0-14 ans (90,4/100 000), les 15-24 ans (14,9/100 000), les 35-44 ans (123,8/100 000) et les 45-64 ans (98,1/100 000),

• un taux d’incidence en baisse de 18,5% chez les plus de 25-34 ans (128,4/100 000),

• un taux d’incidence en hausse de 21,8% chez les 65 ans et plus (82,1/100 000) et de 10,4% chez les 75 ans et plus (74/100 000),

• un taux de positivité des tests en baisse à 3,7 %, qui repasse en-dessous du seuil de vigilance (5%),

• un nombre de dépistage qui augmente (+ 9,9%) par rapport à la semaine dernière,

• un R effectif à 0,97%, qui repasse en dessous de 1.

Au 20 avril, 36 lits de réanimation étaient occupés par des patients positifs à la Covid-19 sur les 121 lits de réanimation comptabilisés sur le territoire réunionnais.

Bien que les indicateurs montrent une relative stabilisation sur la semaine écoulée, l’épidémie de Covid-19 reste active sur le territoire. La situation est susceptible d’évoluer rapidement. Le niveau de vigilance individuel et collectif doit donc être maintenu : respect des gestes barrières, limitation des contacts sociaux et respect du couvre-feu.

Elargissement de la vaccination aux professionnels de l’éducation nationale, de l’enfance, de la petite enfance et les forces de l’ordre de plus de 55 ans

Les publics éligibles sont les suivants :

• les professeurs des écoles, collèges et lycées ;

• les Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) ;

• les Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap (AESH) ;

• les professionnels de la petite enfance, dont les assistants maternels ;

• les personnels techniques des collectivités intervenant dans les établissements scolaires ;

• les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse ;

• les professionnels de la protection de l’enfance ;

• les policiers nationaux ;

• les gendarmes ;

• les douaniers ;

• les policiers municipaux ;

• le personnel de l’administration pénitentiaire (surveillants, agents du SPIP, agents administratifs et techniques évoluant dans la détention).

Modalités de vaccination

Les professionnels concernés peuvent prendre rendez-vous par téléphone au 02 62 72 04 04 (de 8h à 17h) et se faire vacciner au centre de l’aéroport de Pierrefonds, sur les créneaux de vaccination réservés.

Pour les professionnels ne pouvant se déplacer sur le site de Pierrefonds, la plateforme téléphonique pourra proposer des rendez-vous dans les 8 autres centres de vaccination, avec un délai d’attente un peu plus long.



Le jour de la vaccination, les personnes concernées devront se présenter munies :

- de leur carte professionnelle ou à défaut d’une attestation de leur employeur ou de leur fiche de paie

- une pièce d’identité

- la carte vitale