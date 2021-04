Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

L'Agence européenne des médicaments (EMA) juge que les caillots sanguins devraient être ajoutés aux effets secondaires rares du vaccin du laboratoire Johnson and Johnson, a-t-elle annoncé dans un communiqué ce mardi 20 avril 2021. Elle estime cependant que la balance bénéfice/risque reste "positive". 15.000 doses du vaccin étaient d'ailleurs attendues à La Réunion ce mardi. Jugé efficace contre les variants, il a été plébiscité par les autorités pour faire face à l'épidémie dans l'île. Mono-dose et conservable dans un réfrigérateur classique, la Haute autorité de Santé (HAS) a indiqué dans un rapport publié fin mars conseiller l'utilisation du vaccin américain à La Réunion (Photo d'illustration AFP)

