Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Le gouvernement a annoncé la mise en place d'une quarantaine obligatoire pour les voyageurs en provenance de quatre pays : Brésil, Chili, Argentine et Afrique du Sud, et d'une région ultramarine, la Guyane. Les passagers devront s'isoler pendant 10 jours, à domicile ou à l'hôtel, pour éviter une propagation des variants en Métropole, sous peine d'une amende de 1.500 euros. Une décision qui nécessitera une modification des textes actuels et la publication d'un décret, mais qui s'appuie bien sur un cadre légal. Pourtant la mise en place d'une quarantaine obligatoire est fermement rejetée par la préfecture de La Réunion depuis des mois, qui invoque les libertés individuelles. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

