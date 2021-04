Le préfet dévoile enfin ses mesures

C'est une prise de parole très attendue : Jacques Billant va rendre compte de ses décisions, suite à sa rencontre avec les maires qui s'est déroulée à 14 heures ce mercredi. Il avait choisi de prolonger l'arrêté préfectoral du 20 au 23 avril pour se laisser quelques jours de plus de réflexion.

- Semi-confinement depuis le 6 avril -

Le 2 avril dernier, le préfet avait été clair : "si dans 15 jours la dynamique n'est pas à la baisse et quand bien même le taux de 150 contaminations pour 100.000 habitants n'était pas atteint, je proncerai le confinement du territoire". Depuis quelques semaines les chiffres semblent se stabiliser, du point de vue du nombre de cas par semaine ou du taux d'incidence. Il s'agira de voir si cette stabilisation suffit au préfet pour ne pas décréter de confinement.

Depuis le 6 avril, La Réunion est en semi-confinement. Le couvre-feu de 18h à 5h, en vigueur depuis le 5 mars, a été reconduit et renforcé. A compter du 6 avril, les bars et les restaurants ont du fermer leurs portes, ainsi que les salles de spectacle et d'exposition, les casinos, les cinémas, les salles de sport et les galeries marchandes de plus de 10.000 m2. Par ailleurs, 3 jours de télétravail par semaine sont demandés aux entreprises.

- Chiffres stables mais élevés -

Côté chiffres, le bilan de ce mardi 20 avril fait état de 918 nouveaux cas de Covid-19 pour la semaine passée, ainsi que 6 décès. Les chiffres sont stables mais ils restent inquiétants puisqu'élevés. Le taux d'incidence s'est stabilisé à 107,5 pour 100.000 habitants. Ces indicateurs ont peu évolué comparativement à ceux de la semaine précédente.

La proportion des variants continue donc d'augmenter parmi les nouveaux cas détectés : 74% d'entre eux sont désormais issus de variants, contre 72,7% la semaine dernière. Les chiffres des hospitalisations sont restés stables cette semaine : 36 patients Covid-19 se trouvaient en réanimation au 20 avril sur les 121 lits disponibles, soit le même nombre que la semaine passée.

Depuis le début de l'épidémie le 11 mars 2020, 141 malades sont décédés des suites de la maladie. 70 de ces personnes sont décédées au cours des six dernières semaines.