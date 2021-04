Le mercredi 21 avril s'est tenu le Conseil municipal exceptionnel à la ville de La Possession, qui a acté la décision d'une aide exceptionnelle " Covid-19 " aux étudiants(es) possessionnais(ses) effectuant leurs études hors du Département. Nous publions ici le communiqué de La Possession. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le maire informe les membres du conseil municipal que la crise sanitaire représente une réelle épreuve pour la société, notamment les étudiants(es), déjà précarisés(ées), qui subissent aujourd’hui des conséquences économiques et psychologiques.



Les étudiants(es) possessionnais(es) effectuant leurs études en métropole ou à l’étranger souffrent davantage de cette situation compte tenu de l’éloignement familial. Face à ce constat, la municipalité de La Possession souhaite jouer pleinement son rôle de service public de proximité en apportant un soutien financier à ces jeunes.



Pour faire face aux dépenses des étudiants scolarisés hors du département de la Réunion, une aide financière exceptionnelle est accordée dans la limite de l’enveloppe budgétaire allouée de 50.000 euros.



Ce montant sera réparti entre les étudiants scolarisés ayant dûment complété leur dossier, dans les délais, sans que cette aide ne puisse excéder 250 euros par personne. Le montant de l’aide sera déterminé selon la formule suivante :



- Enveloppes votées/nombre de dossier éligible = montant de l’aide



Ne peuvent prétendre à cette aide exceptionnelle que les étudiants(es) inscrits(es) au sein d’un établissement d’enseignement supérieur. Toutes demandes devront être accompagnées des pièces justificatives suivantes :



Pour l’étudiant(e) :



Dossier de demande d’aide complété,

Pièce d'identité en cours de validité (CNI, passeport, carte de séjour...),

Certificat de scolarité post bac de l'année 2020-2021,

Relevé d'identité bancaire

Justificatif de résidence hors département

dernière quittance de loyer

ou copie d’une facture d’eau ou d’électricité de moins de 3 mois

ou attestation d’hébergement accompagné de la pièce d’identité de l’hébergeur et d’un justificatif de domicile (facture eau ou électricité, quittance de loyer de moins de 3 mois)



Pour le(s) parent(s) :



Justificatif de domicile des parents (quittance de loyer, facture d'eau ou d'EDF de moins de trois mois),

Relevé d'identité bancaire (si l’étudiant ne dispose pas de compte bancaire)

Photocopie du livret de famille (pages parents et enfant/étudiant concerné)



La commission Vie Citoyenne réunie le 15 avril 2021 a émis un avis favorable.