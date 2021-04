Depuis le début de la campagne de vaccination à La Réunion, 55.749 personnes ont reçu au moins une dose de vaccination (au 18 avril). 3.000 doses viendront s'ajouter à la dotation initiale de 15.000 doses Pfizer (soit un total de 18 000 doses), dans les prochaines livraisons. La campagne de vaccination est également élargie aux personnes âgées de 55 ans et plus sans critère de pathologie. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'ARS. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Depuis le début de la campagne de vaccination à La Réunion, 55 749 personnes ont reçu au moins une dose de vaccination (au 18 avril). Les augmentations de créneaux de rendez-vous rendent encore possible 13 000 prises de RDV supplémentaires au cours de 4 prochaines semaines. En outre, dès la semaine prochaine, des nouvelles doses de vaccin seront livrées à La Réunion : 3000 doses viendront s’ajouter à la dotation initiale de 15 000 doses Pfizer (soit un total de 18 000 doses), permettant l’ouverture d’un plus grand nombre de plages de rendez-vous dans les centres de vaccination.

La campagne de vaccination est élargie aux personnes âgées de 55 ans et plus sans critère de pathologie. Certaines professionnels de 55 ans et plus bénéficient d’un accès privilégié. Les personnes concernées sont invitées à prendre rendez-vous par téléphone ou par internet dans les 9 centres de vaccination de l’île. Par ailleurs, le centre de vaccination Reydellet déménage à la NORDEV dès le lundi 26 avril.

Suite à l’annonce de l’élargissement des publics concernés par la vaccination ce mercredi 21 avril, le centre d’appel en charge de la prise de rendez-vous a connu une augmentation importante d’appels.

La situation est revenue à la normale en mi-journée avec des moyens complémentaires qui ont été mobilisés, notamment pour face à la forte affluence des appels dans les prochains jours, chaque samedi permettant des prises de RDV téléphoniques en même quantité que les jours de semaines.

- Élargissement des publics prioritaires -

A compter du 21 avril, sont éligibles à la vaccination les publics suivants :

- Toute personne de 55 ans et plus sans critère de pathologie

- Les professionnels de 55 ans et plus ci-après :

• Les professeurs des écoles, collèges et lycées ;

• Les Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) ;

• Les Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap (AESH) ;

• Les professionnels de la petite enfance, dont les assistants maternels ;

• Les personnels techniques des collectivités intervenant dans les établissements scolaires ;

• Les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse ;

• Les professionnels de la protection de l’enfance ;

• Les policiers nationaux ;

• Les gendarmes ;

• Les douaniers ;

• Les policiers municipaux ;

• Le personnel de l’administration pénitentiaire (surveillants, agents du SPIP, agents administratifs

et techniques évoluant dans la détention).

• Les conducteurs de bus (ou de transports collectifs dédiés à certains publics), ferry et navette

fluviale ;

• Les conducteurs et livreurs sur courte distance

• Les conducteurs routiers

• Les chauffeurs de taxi et de VTC

• Les contrôleurs des transports publics

• Les agents d’entretiens : agents de nettoyage, éboueurs, ramassage et tri des déchets

• Les agents de gardiennage et de sécurité

• Les salariés et chefs d’entreprises des commerces alimentaires : caissiers, employés de libre-service,

vendeurs de produits alimentaires dont bouchers, charcutiers, traiteurs, boulangers, pâtissiers

• Les salariés des abattoirs et des entreprises de transformation de viande

• Les professionnels des pompes funèbres

Ces professionnels bénéficient de créneaux réservés au centre de Pierrefonds et au CHU Nord. Ils

peuvent aussi prendre rendez-vous dans les autres centres de vaccination de l’île.

Retrouvez la liste de tous les publics concernés par la vaccination sur le site internet de l’ARS :

https://www.lareunion.ars.sante.fr/covid-19-ou-et-comment-se-faire-vacciner

Vacciner les personnes de 75 ans et plus, une priorité

Les personnes âgées de plus de 75 ans disposent de créneaux prioritaires dans 4 centres de vaccination :

• Au sud, à Pierrefonds

• Au nord, à la Nordev

• A l'ouest, au CHOR

• A l'est, à Saint-André

Une opération de rappel est en cours par l’assurance maladie. Objectif : les sensibiliser à l’importance de la vaccination et leur proposer un rendez-vous dans l’un de ces 4 centres.

Le centre de vaccination Reydellet déménage à la NORDEV dès le 26 avril

Dès le lundi 26 avril, le centre de vaccination Reydellet est délocalisé à la Nordev. A terme et en fonction de la disponibilité des doses, le site de la Nordev pourra accueillir jusqu’à 20 lignes et ainsi être transformé en centre de grande capacité de vaccination.

Les personnes ayant pris rendez-vous au centre Reydellet doivent se rendre à la NORDEV à compter du 26 avril 2021.