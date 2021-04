Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

"A La Réunion, le nombre de personnes contacts qui deviennent positives est de plus en plus important (près d'un cas nouveau sur deux)" annonce l'ARS ce vendredi 23 avril 2021. Elle "tient à rappeler à la population l'importance de se faire dépister : dès lors qu'on a été en contact avec une personne testée positive, qu'on présente un des symptômes évocateurs de la maladie ou au moindre doute et même sans symptôme". Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

