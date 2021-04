Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

Le Port enregistre le plus haut taux d'incidence de l'île avec 268 pour 100.000 habitants. Il est suivi par Salazie, qui enregistre un taux de 191 pour 100.000 habitants, puis de Saint-Louis, qui culmine à 186. Le taux d'incidence entre le 17 et 23 avril 2021 est de 121,6 pour toute La Réunion. Seules sept communes, Trois-Bassins, Sainte-Marie, Saint-Leu, Le Tampon, Sainte-Suzanne, les Avirons et Saint-Philippe se trouvent en-dessous du seuil de vigilance, qui est de 100 pour 100.000 habitants. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

