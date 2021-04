Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Emmanuel Macron a présenté un agenda des réouvertures, communiqué à la PQR et dévoilé par plusieurs quotidiens, ce jeudi 29 avril 2021. Ce calendrier prévoit un couvre-feu décalé à 21 heures le 19 mai, puis 23 heures le 9 juin, avant d'être levé le 30 juin. Il prévoit aussi la réouverture le 19 mai des commerces, terrasses et lieux culturels sous conditions, la réouverture le 9 juin des bars et restaurants; ainsi qu'une fin de l'attestation pour les déplacements en journée à compter du 3 mai (Photo d'illustration AFP)

Emmanuel Macron a présenté un agenda des réouvertures, communiqué à la PQR et dévoilé par plusieurs quotidiens, ce jeudi 29 avril 2021. Ce calendrier prévoit un couvre-feu décalé à 21 heures le 19 mai, puis 23 heures le 9 juin, avant d'être levé le 30 juin. Il prévoit aussi la réouverture le 19 mai des commerces, terrasses et lieux culturels sous conditions, la réouverture le 9 juin des bars et restaurants; ainsi qu'une fin de l'attestation pour les déplacements en journée à compter du 3 mai (Photo d'illustration AFP)