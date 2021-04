Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 heures

Voilà bientôt deux mois que La Réunion est soumise à un couvre-feu instauré de 18h à 5h, et un mois que le département est en quasi confinement, avec une fermeture de nombreux lieux accueillant du public, à commencer par les bars et les restaurants. Aujourd'hui, l'île est en sursis, pendue aux lèvres du préfet, lui qui avait envisagé des assouplissements. Mais le dernier bilan des autorités sanitaires montre une légère hausse de l'incidence. Alors que faire ? Reconduire (une fois de plus) les mesures pendant deux semaines, assouplir pour permettre aux entreprises de respirer, ou renforcer pour limiter les contaminations au risque de n'avoir aucun résultat... Aucune solution immédiate ne semble fonctionner, tandis que le préfet cherche toujours une stratégie autre que le confinement pour lutter contre la propagation du virus. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Voilà bientôt deux mois que La Réunion est soumise à un couvre-feu instauré de 18h à 5h, et un mois que le département est en quasi confinement, avec une fermeture de nombreux lieux accueillant du public, à commencer par les bars et les restaurants. Aujourd'hui, l'île est en sursis, pendue aux lèvres du préfet, lui qui avait envisagé des assouplissements. Mais le dernier bilan des autorités sanitaires montre une légère hausse de l'incidence. Alors que faire ? Reconduire (une fois de plus) les mesures pendant deux semaines, assouplir pour permettre aux entreprises de respirer, ou renforcer pour limiter les contaminations au risque de n'avoir aucun résultat... Aucune solution immédiate ne semble fonctionner, tandis que le préfet cherche toujours une stratégie autre que le confinement pour lutter contre la propagation du virus. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)