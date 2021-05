A compter de ce lundi 3 mai 2021, les professionnels de santé d'Intermétra débutent les vaccinations anti-Covid dans les centres réorganisés à cet effet sur Sainte-Marie et Saint-Pierre. Conformément à la demande du MEDEF Réunion, la vaccination est ouverte dès ce lundi aux salariés âgés de plus de 55 ans. Les seuils pourraient progressivement être abaissés à 45 ans courant mai puis 30 ans début juin. Didier Fauchard, président du MEDEF Réunion, a reçu sa première injection de Pfizer BioNTech à Sainte-Marie. Nous publions ici le communiqué d'Intermétra et du Medef. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Geneviève Sophie Caillé, présidente d’Intermétra :

"À compter du 3 mai, en concertation avec notre commission médico-technique et avec l’accord de l’ARS, nous débutons les vaccinations des salariés suivis par Intermétra. Cette campagne de vaccination est possible du fait des moyens matériels et humains que nous avons engagés dans cette action. Nous prévoyons une augmentation progressive de nos capacités de vaccination à partir du 17 mai où 4 lignes de vaccination parfaitement rôdées seront opérationnelles du lundi au vendredi pour contribuer à l’effort de vaccination du plus grand nombre de salariés volontaires et participer à la réalisation des objectifs fixés par l’ARS, dans l’intérêt du tissu économique réunionnais.

En tant qu’acteurs privilégiés de la Prévention et de la Santé au travail des salariés réunionnais, les professionnels de santé d’Intermétra – nos médecins, infirmiers, préventeurs, secrétaires médicales et personnel administratif – se sont pleinement engagés sur la base du volontariat dans cette action collective essentielle pour sortir de la crise que nous traversons et je les remercie chaleureusement pour cet engagement.

Aujourd’hui nous lançons un appel à l’ensemble de nos employeurs adhérents pour relayer cette action auprès de leurs salariés et les invitons à venir eux-mêmes se faire vacciner dans nos deux centres spécialement réorganisés pour cette action.

Je tiens ici à préciser que la cotisation versée par les employeurs au titre de la surveillance médicale de leurs salariés comprend également les visites à la demande du salarié. Le dispositif vaccinal rentrant dans ce cadre, le rendez-vous vaccinal n'engendrera aucun coût supplémentaire pour les employeurs adhérents. Les vaccins sont fournis gratuitement par l’État.

Intermétra met à la disposition de la campagne vaccinale ses ressources en termes de professionnels de santé et de logistique. En tant que Service de santé du

travail, nous nous intégrons dans la campagne vaccinale nationale organisée par les autorités sanitaires. Nous respectons donc la priorisation des publics cibles ainsi que les règles déontologiques s’appliquant à tout acte de vaccination (respect du consentement de la personne, du secret médical...)."

Didier Fauchard, président du MEDEF Réunion se fait vacciner.

"Se faire vacciner, acte totalement individuel et de libre arbitre, c’est se protéger mais aussi protéger les siens et le territoire de façon pérenne. Le MEDEF montre l’exemple." C'est dans cet esprit que le Président du MEDEF, volontaire pour la vaccination, reçoit sa première injection de Pfizer BioNTech dans le centre médical Intermetra de Sainte-Marie ce lundi 3 mai 2021.

Un numéro pour la vaccination : 0262 81 75 75