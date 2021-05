Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Premier pays en Europe à abandonner le vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19 en avril, le Danemark a annoncé faire également une croix sur celui de Johnson and Johnson à cause de possibles effets secondaires graves, malgré les feux verts du régulateur européen et de l'OMS. (Photo d'illustration AFP)

Premier pays en Europe à abandonner le vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19 en avril, le Danemark a annoncé faire également une croix sur celui de Johnson and Johnson à cause de possibles effets secondaires graves, malgré les feux verts du régulateur européen et de l'OMS. (Photo d'illustration AFP)