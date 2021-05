Ce mardi 4 mari 2021, les enseignes du Carrefour Grand nord à Sainte-Clotilde organisent une action pour réclamer la réouverture de leurs commerces, fermés depuis le 6 avril. Pour les surfaces de plus de 20.000 m2, la fermeture est actée depuis le 11 février dernier. Avec plus de 2.500 collaborateurs au chômage partiels, les commerçants tirent la sonnette d'alarme et veulent reprendre pleinement leur activité dès le 8 mai. Ce mardi ils ouvriront leurs rideaux en symbole de leur mécontentement. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

C'est un appel à l’aide "de 100 enseignes réunionnaises" écrit le Conseil du Commerce et des Services de La Réunion (CCSR). "Depuis le 11 février, dans les centres commerciaux de plus de 20.000 m2, et depuis le 6 avril dans les centres commerciaux de plus de 10.000 m2, les commerces dits "non essentiels" ont été contraints de baisser leur rideau suite à l’arrêté préfectoral de fermeture" rappelle le conseil.

Selon ces commerçants, aujourd'hui ce sont 400 magasins qui sont fermés "et plus de 2.500 collaborateurs au chômage partiel". La fermeture reste peu ou mal comprise par grand nombre d'entre eux qui estiment avoir tout mis en oeuvre pour respecter les règles sanitaires dans leurs établissements (gel hydroalcoolique, jauges maximales, distanciation physique, masques, etc.).

Ce mardi au Carrefour Grand nord à Sainte-Clotilde, "toutes les enseignes de la galerie ouvriront leurs rideaux (dans le respect de la non accessibilité imposée aux commerces non essentiels). Les équipes présentes manifesteront leur désaccord en arborant un signe distinctif au même titre que l'action culottée adressée au 1er ministre Jean Castex il y a quelques temps" écrit le CCSR.

Les commerçants appellent à une "concertation avec les autorités publiques" afin d'envisager une reprise de leur activité. "La réouverture de tous les points de vente, quelles que soient leur taille et leur localisation, doit impérativement intervenir au plus tard le 8 mai !"

Le préfet de La Réunion n'a à ce stade pas transmis d'informations concernant un quelconque allègement des mesures en cours. Toutes les restrictions se poursuivent jusqu'au vendredi 7 mai. Il est attendu dans la semaine pour faire un point sur la stratégie à conduire dans les semaines à venir à La Réunion.

www.ipreunion.com / [email protected]