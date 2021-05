Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Comme pratiquement chaque semaine, Imaz Press vous dévoile les taux d'incidence et les données du Covid-19 commune par commune. Force est de constater que l'incidence explose au Port avec un chiffre vertigineux de 319 pour 100.000 habitants. Il est également très également à La Possession (212) et reste haut à Saint-Louis (193) et Saint-Denis (168). Proportionnellement au nombre de dépistages réalisés, Le Port affiche un taux de positivité des tests à plus de 6%. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

