Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

Le préfet a annoncé aux maires ce jeudi 6 mai 2021 que le couvre-feu passe à 19 heures dès ce samedi. Il passera ensuite à 21 heures le 19 mai, date où les terrasses des bars et restaurants pourront aussi rouvrir avec une distance de deux mètres obligatoire entre chaque table. La réouverture de certains lieux comme les musées, les cinémas et les théâtre est prévue à la même date, avec public assis et une jauge limite de 800 personnes. Les établissements sportifs de plein air sont aussi concernés, et les compétitions de plein air pourront reprendre. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le préfet a annoncé aux maires ce jeudi 6 mai 2021 que le couvre-feu passe à 19 heures dès ce samedi. Il passera ensuite à 21 heures le 19 mai, date où les terrasses des bars et restaurants pourront aussi rouvrir avec une distance de deux mètres obligatoire entre chaque table. La réouverture de certains lieux comme les musées, les cinémas et les théâtre est prévue à la même date, avec public assis et une jauge limite de 800 personnes. Les établissements sportifs de plein air sont aussi concernés, et les compétitions de plein air pourront reprendre. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)