Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les restrictions sanitaires en vigueur depuis le mardi 6 avril 2021 à La Réunion doivent durer jusqu'à ce vendredi 7 mai. En fin de journée ce jeudi, le préfet de La Réunion dira ce qu'il compte faire en matière de renforcement, maintien total ou allègement de ces mesures. Les annonces qu'il fera seront forcément capitales puisqu'elles engagent notre économie et notre vie quotidienne en général. Pourtant le représentant de l'État parlera uniquement aux deux journaux de presse écrite et enverra un communiqué aux télés, aux radios et à la presse web... (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les restrictions sanitaires en vigueur depuis le mardi 6 avril 2021 à La Réunion doivent durer jusqu'à ce vendredi 7 mai. En fin de journée ce jeudi, le préfet de La Réunion dira ce qu'il compte faire en matière de renforcement, maintien total ou allègement de ces mesures. Les annonces qu'il fera seront forcément capitales puisqu'elles engagent notre économie et notre vie quotidienne en général. Pourtant le représentant de l'État parlera uniquement aux deux journaux de presse écrite et enverra un communiqué aux télés, aux radios et à la presse web... (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)