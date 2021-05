Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Dès le 11 mai, les personnes de plus de 55 ans avec ou sans pathologie pourront se faire vacciner par le vaccin Janssen. La Réunion a reçu cette semaine 15 000 doses de Janssen supplémentaires, soit un total de 30 000 doses. Par ailleurs, à compter de ce vendredi, la vaccination est élargie aux personnes de 16 et 17 ans à très haut risque de forme grave et peut s'effectuer avec accord parental en cabinet médical, en pharmacie ou sur présentation d'une ordonnance en centre de vaccination.

Dès le 11 mai, les personnes de plus de 55 ans avec ou sans pathologie pourront se faire vacciner par le vaccin Janssen. La Réunion a reçu cette semaine 15 000 doses de Janssen supplémentaires, soit un total de 30 000 doses. Par ailleurs, à compter de ce vendredi, la vaccination est élargie aux personnes de 16 et 17 ans à très haut risque de forme grave et peut s'effectuer avec accord parental en cabinet médical, en pharmacie ou sur présentation d'une ordonnance en centre de vaccination.