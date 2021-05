Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Ce samedi 8 mi 2021, à l'initiative du CROS (comité régional olympique et sportif), se sont réunis : l'association des maires, l'association nationale des élus au sport, l'association nationale des directeurs et intervenants des installations et des services des sports, des présidents de ligues et comités de sports collectifs en salle et de combats. Le CROS dit ne pas comprendre le maintien des restrictions sanitaires pour le sport et souhaite une rencontre avec le préfet.

