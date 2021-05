Dans un communiqué, l'Office du tourisme des Seychelles assure que malgré les nouvelles restrictions annoncées sur l'archipel, les voyages sont toujours possibles. Les autorités appellent cependant les touristes extérieurs à respecter les règles sanitaires pour empêcher toute contamination supplémentaire. (Photo DR)

"Les voyages aux Seychelles se poursuivent sans interruption alors que de plus en plus de visiteurs du monde entier cherchent refuge dans nos îles. La destination reste sûre pour les voyages malgré une augmentation de cas de la Covid-19 dans la population ce qui a conduit à des mesures sanitaires renforcées annoncées cette semaine" assure l'office du tourisme des Seychelles.

Seul rappel : "les autorités locales encouragent et recommandent néanmoins à tous les visiteurs de respecter les règles sanitaires mises en place afin d’assurer leur sécurité tout au long de leur séjour". 10% des cas actifs actuels sont des visiteurs, selon l'office du tourisme.

En effet malgré la stratégie vaccinale massive de l'archipel, les contaminations repartent à la hausse, poussant le gouvernement à prendre de nouvelles mesures. Ainsi tout rassemblement est interdit, les vacances scolaires ont été prolongées d'une semaine et la fermeture des magasins, bars et casinos doit se faire une heure plus tôt. Les entreprises sont aussi encouragées à privilégier au maximum passer en télétravail.

La présidente-directrice générale du Conseil national des Seychelles, Sherin Francis, déclare que "depuis que le pays a rouvert ses frontières à tous les pays du monde fin mars, tous les prestataires de services touristiques et les entreprises ont adopté des procédures opérationnelles standard strictes pour assurer la sécurité de tous les clients et 587 des 720 établissements d’hébergement touristique sont certifiés pour accueillir les visiteurs en toute sécurité" rappelle l'office du tourisme.

"Nous améliorons et renforçons constamment les mesures de sécurité et les protocoles mis en place pour protéger nos visiteurs et la population locale. Nos touristes vérifient ces détails importants lorsqu’ils envisagent leurs vacances et ils choisissent les Seychelles parce qu’ils sont satisfaits que nous faisons tout notre possible pour opérer d’une manière sûre et en toute sécurité" ajoute-t-elle encore.

À ce jour, la destination a enregistré plus de 20.000 visiteurs et sept compagnies aériennes fournissent actuellement des connexions fiables vers différentes parties du monde.

Les Seychelles ont commencé leur campagne de vaccination en janvier, en prévision de la réouverture des frontières en mars, rappelle l'office du tourisme. L'achipel a vacciné massivement sa population à ce stade, montant "en tête du classement mondial" : "plus de 62% de la population adulte a reçu les deux doses des vaccins SinoPharm ou COVI Shield".

