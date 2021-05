Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Les autorités seychelloises ont décidé de prendre de nouvelles mesures pour éviter une hausse des cas de Covid dans le pays. Depuis mardi les Seychelles ont décidé de prolonger d'une semaine les vacances scolaires en cours dans le pays, de raccourcir d'une heure la fermeture des magasins bars et casinos, le soir, et d'interdire tous rassemblements. Les entreprises sont encouragées à laisser leurs employés à la maison, ou sinon de passer en Télétravail quand c'est possible.

