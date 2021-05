Peu de changements en ce samedi 8 mai 2021 : le préfet a à nouveau reconduit les restrictions sanitaires. C'est à partir du 19 mai que certains allègements notables seront réalisés. Mais le couvre-feu est décalé d'une heure, et commence donc à 19h au lieu de 18h. Une heure de liberté gagnée durant laquelle notre vie va changer : faire ses courses en sortant du travail, se permettre un petit jogging en fin de journée ou encore profiter pleinement des embouteillages sans craindre une amende parce qu'on n'est pas rentré à temps chez soi... (Photo rb/www.ipreunion.com)

On remet les pendules à l'heure : le couvre-feu a changé. Ce n'est plus à 18h mais à 19h que chacune et chacun devra être chez soi, et ce jusqu'à 5h du matin. Un changement qui aura sans doute peu d'effet sur l'épidémie mais qui va chambouler nos vies ! Oui oui.

• Des courses (un peu) moins stressantes

Faire les courses avant 18h... un enfer pour beaucoup d'entre vous. Si à 17h30 certains supermarchés étaient encore ouverts, d'autres commençaient à fermer et il fallait alors courrir entre les étals pour avoir le temps d'attraper deux trois aliments. Maintenant la sortie du boulot s'annonce un peu moins angoissante : nous avons une heure de plus pour faire nos achats et remplir le frigo. De quoi éviter la cohue du samedi dans les rayons...

• Du sport en sortant du travail

Vous êtes un fan de jogging et vous n'aviez pas le temps d'aller courir en sortant du bureau ? Hourra, voilà qu'avec cette heure supplémentaire, la session sport devient possible. Vous ne pourrez pas aller bien loin, bien sûr, et surtout pas en salle, les clubs de sport étant toujours fermés. Mais vous avez une heure de plus pour vous défouler.

• Une pause bien méritée

Le passage direct du travail à la case, puis de la case au travail... c'est fini. Vous pouvez vous autoriser une petite pause à l'extérieur. Juste marcher quelques pas pour le plaisir d'être dehors, ou buller sur le front de mer. Mais le trajet direct travail - maison est désormais révolu ! Sauf pour celles et ceux qui finissent tard bien sûr...

• Regarder le coucher de soleil jusquu'au bout

Vous en aviez rêvé : c'est chose faite. Désormais vous pouvez rester à regarder le coucher du soleil jusqu'à ce qu'il fasse totalement nuit. Vous n'aurez plus à regarder l'heure toutes les deux minutes pour savoir si vous avez le temps de rester encore un peu ou pas. Mais attention : le coucher du soleil se regarde en petit comité : les rassemblements spontanés sont toujours interdits sur la voie publique.

• Radio à fond dans les bouchons

Vous aimez les embouteillages de fin de journée parce qu'ils vous permettent de chanter tranquillement dans votre voiture ? Votre voeu est exaucé. Si vous finissez le travail trop tard pour faire un arrêt avant de rentrer chez vous, vous avez plus de temps à passer dans les embouteillages, quelle joie. Les automobilistes qui rentraient toujours après 18h à cause du trafic pourront désormais rouler sans crainte : il y a une heure de plus pour goûter aux plaisirs des bouchons de fin de journée.

Lire aussi : Covid-19 : l'aveu d'échec des mesures restrictives

- Le rappel du calendrier -

Pus sérieusement et pour rappel, voici le calendrier annoncé par Jacques Billant cette semaine.

• A compter de ce samedi 8 mai, le couvre-feu passe à 19h et non plus 18h. Les autres mesures sont maintenues jusqu'au 18 mai.

• A partir du 19 mai, le couvre-feu passe à 21h. Peuvent rouvrir : les terrasses des bars et des restaurants, les galeries commerciales de plus de 10.000 m2, les musées, les cinémas, les salles de spectacles et les établissements sportifs de plein air. Les compétitions peuvent reprendre en extérieur, dans la limite de 1.000 personnes.

• Dès le 9 juin, le couvre-feu passe à 23h. Peuvent rouvrir : les bars et les restaurants, les salles de sport. Les compétitions peuvent reprendre pour les sports collectifs et de combat. Les événements de plus de 5.000 personnes sont acceptés, sous réserve de présentation du pass sanitaire.

• Le 30 juin enfin, le couvre-feu se termine, et toutes les jauges sont supprimées dans les établissements recevant du public.

www.ipreunion.com / [email protected]