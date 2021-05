Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 36 minutes

Début d'allègement pour le dispositif des motifs impérieux appliqué aux candidats aux voyages. A partir de ce lundi 10 mai 2021 et jusqu'au lundi 17 mai inclus les voyageurs peuvent présenter leurs justificatifs de déplacement directement au moment de l'embarquement de leurs vols. Cette présentation directe à l'aéroport n'était plus possible depuis le 3 mars. Les documents "seront contrôlés par la compagnie aérienne qui refusera systématiquement l'embarquement des passagers ne présentant pas de justificatif de déplacement" précise la préfecture. Les voyageurs pourront aussi continuer à utiliser la plateforme MesDémarchesSimplifiées qui délivre des attestations de conformité avec le dispositif de motifs impérieux. Cette plateforme fermera dès le mardi 18 mai et seule sera possible la présentation des documents à l'aéroport. La date de fin des motifs impérieux n'a pas encore été indiquée par la préfecture (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

