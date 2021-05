Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Le Port recense une nouvelle fois le plus grand nombre de contaminations et le taux d'incidence le plus élevé de l'île, atteignant les 425 cas pour 100.000 habitants. Le taux de positivité a grimpé à 9, 38%. La commune dépasse largement Sainte-Rose qui enregistre un taux de 280 et Saint-Paul un taux de 209. 14 communes de l'île ont désormais un taux d'incidence de plus de 100. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

