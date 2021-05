Alors que la situation sanitaire se dégrade avec des indicateurs à la hausse, l'ARS La Réunion, en lien avec les "différents partenaires, lance une vaste opération de mobilisation en prévision du week-end prolongé de l'Ascension. Du 13 au 16 mai, les horaires d'ouverture de 8 centres de vaccination sont étendues et quatre opérations de démonstration et de dépistage avec les autotests sont prévues sur la voie publique.

Deux objectifs : accélérer la campagne de vaccination tout en incitant les Réunionnais à se faire dépister. Cette semaine, 8 000 rendez-vous sont encore disponibles dans les 10 centres de vaccination de l’île, qui pour l’occasion élargissent leurs horaires d’ouverture. Par ailleurs, des opérations de dépistage et de démonstration avec des autotests se dérouleront sur la voie publique.

- Ouverture d’un 10ème centre de vaccination à La Possession -

Le centre de vaccination de La Possession a ouvert ses portes ce mardi 11 mai au Gymnase Gaston Dumesnil, situé Rue Youri Gagarine. Cette semaine, le centre accueille les personnes éligibles sur 4 lignes de vaccination, soit un potentiel de 1 820 injections pour cette première semaine.

- Tous sur le pont : une mobilisation pour se dépister et se faire vacciner durant le week-end de l’Ascension -

Dans le contexte sanitaire qui se dégrade sur l’île et à l’approche du week-end de l’Ascension, l’ARS La Réunion et les partenaires se mobilisent pour inciter les personnes à se faire vacciner et à se faire dépister. La mobilisation reposera sur l’organisation d’évènements spécifiques du 13 au 16 mai :

extension des horaires d’ouverture de 8 centres de vaccination et 4 opérations de démonstration et de dépistage avec les autotests dans les communes.

- Extension des horaires des centres de vaccination en nocturne -

Les centres de vaccination seront ouverts aux horaires habituels ce jeudi férié de l’Ascension. En complément, 8 centres proposeront des vaccinations en nocturne, en prolongeant leurs horaires jusqu’à 20h00 le jeudi 13, le vendredi 14 et le samedi 15 mai :

• A Saint-Pierre (CHU Sud et aéroport de Pierrefonds)

• Au Tampon (Salle Raymond Lauret 14ème),

• A Saint-Denis (CHU Nord et Nordev),

• A Saint-André (ex commissariat de Police),

• A Saint-Paul (CHOR et Salle polyvalente de l’Etang),

Par ailleurs, les créneaux pour les listes d’attente seront étendus jusqu’à 19H00 sur ces 3 jours.

Vaccination possible pour toute personne de 18 ans et plus sur des créneaux disponibles dès ce 12 mai

Dès le 12 mai : les rendez-vous pourront être pris sur des créneaux encore disponibles le jour même et le lendemain.

A partir du 24 mai : la vaccination sera ouverte à toute personne de plus de 18 ans sans critère.

- 4 opérations de dépistage Covid-19 avec les autotests du 13 au 16 mai -

Dans le cadre de cette semaine de mobilisation et afin de limiter la propagation du virus sur l’île, l’ARS La Réunion, les laboratoires et le SDIS se mobilisent et proposent des opérations de sensibilisation au dépistage avec des autotests. Une distribution et des démonstrations d’autotests seront également proposées.

Les opérations se dérouleront cette fin de semaine, sous des barnums dans les communes. Une communication détaillée est prévue sur ce sujet très prochainement.

- Recommandations pour l’administration d’une 3ème dose pour les personnes immunodéprimées -

Les personnes sévèrement immunodéprimées sont à très haut risque de formes graves de la Covid-19. Des données récentes ont montré que la réponse immunitaire anticorps suscitée après deux doses de vaccin était insuffisante chez ces personnes. Aussi, conformément à l’avis du Conseil d’Orientation de

la Stratégie Vaccinale, l’injection d’une troisième dose de vaccin est nécessaire pour permettre aux personnes immunodéprimées d’avoir une meilleure réponse immunitaire contre la Covid-19.

Il s’agit des personnes :

• ayant reçu une transplantation d’organe ou de cellules souches hématopoïétiques ;

• sous chimiothérapie lymphopéniante ;

• traitées par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites (cellcept, myfortic, mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima) ;

• dialysées chroniques après avis de leur médecin traitant qui décidera de la nécessité des examens adaptés ;

• au cas par cas, les personnes sous immunosuppresseurs ne relevant pas des catégories susmentionnées ou porteuses d’un déficit immunitaire primitif.

Afin de protéger ces publics vulnérables, les proches (de plus de 16 ans) d’une personne sévèrement immunodéprimée (résidant au même domicile ou apportant une aide quotidienne) sont éligibles à la vaccination, sur la base d’un certificat médical du médecin traitant de la personne immunodéprimée.