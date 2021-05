Alors que la situation sanitaire s'est largement dégradée cette semaine, le calendrier de désescalade reste pour l'heure le même. La Réunion a enregistré 1.193 nouveaux cas en une semaine, ainsi que 16 décès. Trois autres décès ont été annoncés, survenus entre le 1er et le 3 mai, et qui auraient donc dû être comptabilisés lors du bulletin de la semaine passée. Le taux d'incidence continue de grimper et atteint les 139,8 pour 100.000 habitants. "Si à ce stade la dégradation de la situation sanitaire ne remet pas en cause le plan de désescalade, une remobilisation est absolument nécessaire" souligne la préfecture (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Alors que le préfet Jacques Billant a répété à de nombreuses reprises qu'il n'hésiterait pas à reconfiner La Réunion si les chiffres ne s'amélioraient pas, il semble désormais avoir changé de stratégie. La situation sanitaire est plus dégradée que jamais, et ce après plus de deux mois de couvre-feu à 18 heures et plus d'un mois de fermeture des bars et des restaurants. Pour autant, leur réouverture partielle, prévue pour le 19 mai, n'est pour l'heure pas remise en question. Une stratégie qui pose question, et qui semble confirmer que les mesures prises jusqu'ici étaient inefficaces.



• 19 décès, dont trois comptabilisés en retard

Le nombre de décès est reparti à la hausse cette semaine : 16 personnes sont décédées. Trois autres décès ont été signalés, bien qu'ils soient survenus entre le 1er et le 3 mai, et auraient donc dû être comptabilisés lors du bilan du 4 mai.



Les victimes sont composées d'une personne âgée entre 35 et 44 ans, de huit personnes âgées entre 60 et 74 ans et de dix personnes âgées de plus de 75 ans. Au total, 169 personnes sont mortes du Covid-19 à La Réunion, dont 99 ces huit dernières semaines



• 1.193 cas en une semaine



Un nouveau record a été établi cette semaine avec la confirmation de 1.193 cas en sept jours. C'est la première fois qu'autant de cas sont comptabilisés en l'espace d'une semaine. Le nombre de nouveaux malades ne cesse d'ailleurs d'augmenter depuis plusieurs semaines désormais. Une situation qui n'a rien pour rassurer, et que la préfecture justifie par un relâchement dans l’application des protocoles en milieu professionnel notamment.



• Le taux d'incidence grimpe encore



Alors que le taux d'incidence était de 125,3 pour 100.000 habitants la semaine dernière, il a fait un bond pour atteindre les 139,8 ce mardi. Pour rappel, le préfet a plusieurs fois indiqué que le seuil des 150 cas pour 100.000 habitants à La Réunion mènerait à un reconfinement de l'île. Pour autant, aucun reconfinement ne semble être sur la table aujourd'hui.



A part pour les personnes entre 0 et 14 ans, où le taux d'incidence est en baisse de 21.3% (80.3/100 000), toutes les autres tranches d'âge ont observé une augmentation. Chez les 15-24 ans, il augmente de 6,4% (167.1/100 000), chez les 25-34 ans de 21.6 % (181/100 000), chez les 35-44 ans de 25,3 % (192.8/100 000), chez les 45-64 ans de 10,8% (131.7/100 000), chez les 65 ans et plus de 57,7% (141.1/100 000), et chez les plus de 75 ans : + 63,9 % (136/100 000).



Le Port recense une nouvelle fois le plus grand nombre de contaminations et le taux d'incidence le plus élevé de l'île, atteignant les 425 cas pour 100.000 habitants. Le taux de positivité a grimpé à 9, 38%. La commune dépasse largement Sainte-Rose qui enregistre un taux de 280 et Saint-Paul un taux de 209. 14 communes de l'île ont désormais un taux d'incidence de plus de 100.



• Des hospitalisations stables



Alors que le nombre de lits de réanimation a été diminué, 39 de ces lits sont occupés par des patients positifs au Covid-19 sur les 117. Un de ces lits est par ailleurs occupé par un marin atteint du variant indien. Deux autres marins sont eux aussi hospitalisés. La semaine passée, 40 lits de réanimation étaient occupés.



• Le nombre de cluster en légère hausse



36 clusters ont été identifiés dans l'île, donc certains sont issus du milieu professionnel d'après les autorités. Ils sont en légère hausse en comparaison à la semaine passée, où 33 clusters étaient actifs.



Sept clusters à criticité élevée sont actifs : un à Cilaos, un au Port, deux à Saint-Denis, un à Sainte-Suzanne, un à Saint-Louis et un à Saint-Paul. Huit clusters à criticité modérée se trouvent au Le Port (2), à Saint-André (1), à Saint-Denis (3), et à Saint-Paul (2)



• Le taux de positivité de nouveau à la hausse



Alors que le taux de positivité avait baissé et se trouvait à 3,9, il remonte à 5,3%, soit au-dessus du seuil de vigilance fixé à 5%. La préfecture indique cependant que cela serait dû "notamment par une baisse du nombre de dépistages réalisés cette semaine". 24.748 tests ont été réalisés cette semaine, contre 30.605 tests la semaine précédente.



Une large campagne de dépistage est d'ailleurs prévue pour le week-end de l'Ascension sur la voie publique de diverses communes, où des démonstrations d'autotests seront aussi réalisés.



• 5,3% de la population totalement vaccinée



45.336 personnes ont reçu deux injections du vaccin à La Réunion, soit seulement 5,3% de la population. 11,2% des habitants ont reçu au moins une injection. L'ARS souhaite donc accélérer la campagne, avec l'ouverture d'un dixième centre de vaccination situé à La Possession. Les horaires de huit de ces centres sont aussi étendus pour le week-end de l'Ascension.



Pour rappel, tous les créneaux qui n’auraient pas été réservés par les personnes prioritaires (du fait notamment de leurs pathologies, de leurs âges ou de leurs professions) sont libérés 24h avant la date concernée et mis à disposition de toute personne âgée de plus de 18 ans, sans autre critère.



