Sur la période de mai à juin, La Réunion réceptionnera 390.390 doses. Aussi, compte tenu des créneaux restant disponibles pour les prochains jours, l'ARS La Réunion ouvre dès ce vendredi 14 mai 2021 la vaccination contre la Covid-19 à toutes les personnes de 18 ans et plus, anticipant la date annoncée du 24 mai (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Elargissement de la vaccination à la population générale à partir de 18 ans -

De janvier à fin avril 2021, La Réunion a bénéficié de 121 875 doses de vaccin Pfizer. Sur la même période, 81 473 Réunionnais ont reçu une première injection, et 38 088 réunionnais une seconde injection, soit la consommation de 119 561 doses. Les doses réceptionnées ont donc pu être administrées.

De mai à juin 2021, La Réunion réceptionnera 390 390 doses ouvrant la possibilité d’un élargissement des publics éligibles à la vaccination. Dès maintenant, toute personne âgée de 18 ans ou plus peut désormais se faire vacciner sur les créneaux de RDV disponibles, sans attendre le 24 mai.

En plus des médecins, pharmaciens et infirmiers volontaires en ville, 10 centres de vaccination ouverts du lundi au samedi accueillent sur rendez-vous les personnes souhaitant se faire vacciner :

· A Saint-Pierre (CHU Sud et aéroport de Pierrefonds) · Au Tampon (Salle Raymond Lauret 14ème),

· A Saint-Denis (CHU Nord et Nordev),

· A Saint-André (ex commissariat de Police),

· A Saint-Benoît (GHER)

Extension des horaires des centres de vaccination en nocturne (jusqu’à 20h) durant ce week- end

· A Saint-Paul (CHOR et Salle polyvalente de l’Etang),

· A La Possession (Gymnase Gaston Dumesnil)

Ce vendredi 14 mai et samedi 15 mai, 8 centres prolongent leurs horaires d’ouverture jusqu’à 20H00 : · A Saint-Pierre (CHU Sud et aéroport de Pierrefonds)

· Au Tampon (Salle Raymond Lauret 14ème),

· A Saint-Denis (CHU Nord et Nordev),

· A Saint-André (ex commissariat de Police),

· A Saint-Paul (CHOR et Salle polyvalente de l’Etang),

Les personnes souhaitant se faire vacciner sans plus attendre, et ne disposant pas d’un rendez-vous dans un centre, peuvent s’inscrire sur liste d’attente pour le jour même sur internet (www.sante.fr) dans le centre de leur choix. Elles seront appelées dans l’après-midi si des désistements libèrent des rendez- vous