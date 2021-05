En une semaine, 33 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés à Mayotte. Le taux d'incidence a chuté à 11,8%, et le taux de positivité à 1,4%. Onze personnes sont hospitalisées, dont six en réanimation (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Cette semaine, la campagne de vaccination contre le Covid-19 se poursuit à Mamoudzou, Bandraboua, Chiconi, Labattoir, et Ouangani. Les centres de vaccination seront ouverts du mardi au samedi de 9h à 14h.



Pour rappel, si vous devez recevoir votre 2ème dose de vaccin, il suffit de vous rendre dans le centre de vaccination où vous avez reçu votre 1ère injection et ce, 28 jours plus tard. En cas de retard de quelques jours, n’hésitez pas à vous rendre dans un centre de vaccination.



