Les autorités confirment cette semaine sept décès et 922 nouveaux de Covid-19 à La Réunion. Depuis le début de l'épidémie, 176 personnes sont mortes des suites du Covd-19, dont 106 ces neuf dernières semaines. Le taux d'incidence a fortement chuté et est à présent à 108 cas pour 100.000 habitants. 29 patients sont actuellement hospitalisés en réanimation. Les autorités font aussi le point sur le variant "réunionnais" : 70 cas ont été détectés depuis janvier, mais décès de personnes porteuses de ce variant n'a été constaté. Il ne sera pas listé comme étant un variant préoccupant. La préfecture annonce par ailleurs que le plan de désescalade, qui prévoit notamment le recul du couvre-feu à 21 heures ce mercredi, est maintenu. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé ont le regret d'annoncer ce mardi 18 mai 2021, les décès intervenus au cours des 7 derniers jours de 7 patients originaires de La Réunion.

Du 7 mai au 14 mai, 922 cas ont été recensés en 7 jours soit un taux d'incidence hebdomadaire en baisse porté à 108/100 000 habitants.

Parmi les 922 cas :

• 910 cas sont classés autochtones.

• 12 cas sont classés importés

Du 7 mai au 14 mai, 1 263 tests ont été criblés pour identifier une souche de variant. Sur ces 1 263 tests, on comptabilise 900 cas de variantes COVID (860 sud-africains ou brésiliens et 40 britanniques), soit une proportion de 71% en hausse par rapport au 67% de la semaine précédente).

Compte tenu des 21 709 guérisons et des 176 décès depuis le début de la crise sanitaire, 1 681 cas sont encore actifs à ce jour. 23 566 cas ont été investigués à ce jour par l'ARS, Santé publique France et l'Assurance Maladie, dont 92,6 % sont des cas autochtones.

Au 18 mai 2021, 41 clusters sont actifs et 234 clôturés. Parmi les clusters actifs, on note :

• 14 à criticité élevé : Le Port (2), Saint-Denis (4), Sainte-Suzanne (1), Saint-Louis (2), Saint-André (1) et Saint-Paul (4).

• 12 clusters de criticité modéré : Le Port (3), Saint-André (2), Saint-Denis (2), Saint-Paul(2), Le Tampon (1) et à Saint-Benoit (2).



Concernant les autres indicateurs, il est à noter :

• un taux d'incidence en augmentation chez les 45-64 ans : +4,78% (114/100 000),

• un taux d'incidence en diminution :

- chez les 15-24 ans : - 20,41 % (102.1/100 000). - chez les 25-34 ans : -7,18% (151.8/100 000), - chez les 35-44 ans : -7,68% (146.8/100 000),

- chez les 65 ans et plus : -26,29% (97.9/100 000), - chez les plus de 75 ans : -16,18% (107/100 000).

• un taux de positivité des tests stable à 5,3 %, qui se situe toujours au-dessus du seuil de vigilance (5%) ;

• un nombre de dépistage qui diminue de 19,3 % avec 19 965 tests réalisés (contre 24 748 tests la semaine précédente), en lien avec les vacances scolaires.

Le maintien d'un taux de positivité à 5,3%, au-dessus du seuil de vigilance, doit alerter sur la réalité d'une baisse apparente de l'épidémie : la diminution du nombre de cas est davantage imputable à un moindre recours aux tests. Le virus continue de circuler à un rythme soutenu, ce qui appelle à la vigilance de chacun au quotidien.

Au 18 mai, 29 lits de réanimation étaient occupés par des patients positifs à la Covid-19 sur les 117 lits de réanimation comptabilisés sur le territoire réunionnais.

Bien que les indicateurs montrent une situation stable, l'épidémie de Covid-19 se poursuit à La Réunion. La situation peut évoluer d'une semaine à l'autre. Il est important pour chacun de continuer à être vigilant en toute circonstance : maintenir les gestes barrières, limiter ses contacts sociaux et respecter la mesure du couvre-feu.

- Nouvelle souche de variante signalée à La Réunion -

L'ARS et Santé publique France organisent la surveillance génomique des souches de Covid-19 à La Réunion, compte tenu des capacités de séquençage disponibles sur l'île auprès du laboratoire PIMIT et avec la contribution active des laboratoires de biologie médicale et des centres hospitaliers

Le séquençage réalisé par le laboratoire PIMIT sur les prélèvements de personnes ayant été contaminées par le virus COVID-19 ont montré la présence d'une variante nouvellement identifiée. Sur les 1 230 échantillons séquencés par le PIMIT depuis le début de l'année 2021, 70 cas de cette variante jusqu'alors jamais décrite ont été détectées. La toute récente confirmation par le CNR de Lyon a permis de la déclarer dans la base internationale descriptive de l'ensemble des variantes connues. Elle a été nommée B.1.622. Après échange avec le CNR, dans l'état actuel des données, il a été décidé qu'elle ne sera pas listée dans les variantes préoccupantes.

Les cas porteurs de cette variante étaient âgés entre 5 et 69 ans, avec une moyenne d'âge égale à la médiane de 33 ans. Les 4 secteurs de l'Île sont concernés (15 communes réparties sur tout le territoire). Pour ce qui est des symptômes, 43% des cas sont asymptomatiques et 57% sont symptomatiques.

Parmi les personnes hospitalisées :

- Une personne de 69 ans est retournée à son domicile sans conséquence supplémentaire.

- Une personne de 57 ans a été admise en réanimation avec plusieurs comorbidités, elle a pu retourner à son domicile grâce à une évolution favorable de son état de santé.

Aucun décès de personnes porteuses de ce variant n'a été constaté. Une analyse de l'état de santé des personnes ayant eu cette variante ne montre pas de différence sur la gravité avec les autres personnes contaminées. Cette variante n'implique pas non plus une diffusion plus importante sur le territoire au regard des données épidémiologiques et hospitalières disponibles à ce jour.



- Le plan de désescalade maintenu -

"Depuis plusieurs semaines, la circulation épidémique à La Réunion oscille autour d'un plateau haut avec un nombre toujours important de nouvelles contaminations quotidiennes. Si le taux d'incidence a régressé ces derniers jours, cette baisse est due à la diminution du nombre de dépistage que l'on observe durant chaque période de congés scolaires. Cela n'est donc pas en soi une nouvelle satisfaisante et la situation demeure fragile avec un taux de positivité de 5,3%" détaille le préfet.



"La circulation épidémique demeure pour autant maîtrisée, loin des progressions exponentielles qu'ont pu connaître certains territoires. Le virus circule de manière importante, mais il ne nous échappe pas. J'en sais gré aux Réunionnaises et aux Réunionnais qui au quotidien lui oppose les gestes barrières. Grâce à cela, la pression sur le système hospitalier demeure pour l'heure stable, notamment en service de réanimation" continue-t-il.

"Le 29 avril, je présentais aux Réunionnaises et aux Réunionnais la stratégie locale de levée des mesures de protection en lien avec les annonces du Président de la République. Cette feuille de route a fait l'objet d'une concertation locale avec la communauté médicale, les élus, les partenaires économiques et sociaux et l'ensemble des secteurs concernés. Quinze jours plus tard, nos indicateurs de suivi demeurent contrastés et m'incitent à la plus grande prudence. Nous allons donc enclencher cette 2eme étape mais en conservant certaines restrictions, adaptées à la typologie des clusters réunionnais. J'ai ainsi décidé par exemple de conserver l'interdiction des moments de convivialité en entreprise, de maintenir une jauge plus restrictive dans les magasins ou de fixer une limite maximale de 300 personnes à ne pas dépasser dans l'organisation des évènements" annonce-t-il.

"La Réunion s'engagera dans la 2eme étape du plan de désescalade avec une très grande prudence et un sentiment de responsabilité. La suite, nous ne pourrons l'envisager que si l'ensemble des indicateurs s'orientent enfin à la baisse et que la couverture vaccinale augmente de manière importante. La date du 9 juin, comme troisième étape de notre plan de désescalade, est loin d'être acquise aujourd'hui : c'est ensemble qu'il va falloir la gagner" presse le préfet.



"Trois grands principes guideront ainsi les décisions qui seront prises dans les semaines à venir :

• la progressivité des mesures, pour s'assurer de la stabilisation des indicateurs avant de passer à l'étape suivante ;

• la prudence, avec la possibilité d'activer des freins d'urgence si la situation sanitaire venait à se dégrader, c'est-à-dire de revenir en arrière et de rétablir certaines mesures si la situation se dégradait fortement.

• la vigilance individuelle et collective, le respect des gestes barrière et des mesures en vigueur restant le meilleur moyens de freiner la propagation du virus.

La situation peut évoluer d'une semaine à l'autre. Il est important pour chacun de continuer à être vigilant en toute circonstance : maintenir les gestes barrières, limiter ses contacts sociaux et respecter les mesures de restriction. Ma priorité est de répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens concernant la désescalade des mesures, tout en poursuivant la lutte contre la COVID-19, tout en protégeant les Réunionnaises et les Réunionnais, tout en préservant nos soignants et le système hospitalier" conclut-il.