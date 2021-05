La deuxième phase du plan de désescalade du préfet de La Réunion entre en vigueur ce mercredi 19 mai 2021. Parmi les mesures les plus attendues : la réouverture des terrasses des bars et des restaurants. Par ailleurs, le couvre-feu, décalé à 21h dès ce mercredi, permet à ces établissements d'ouvrir en début de soirée. Une vraie bouffée d'air pour les professionnels de la restauration, fermés depuis le 6 avril. Suivez notre live (Photo rb/www.ipreunion.com)

Nous sommes en direct du "carré cathédrale" à Saint-Denis où se trouvent plusieurs bars et restaurants, regardez :

Selon les gérants, les réservations s'accumulent. Certains sont au complet, comme l'indique Yann, directeur de plusieurs établissements sur cette place. Les tables sont installées, plusieurs personnes commencent à s'installer dès 11h. Il est fortement conseillé de réserver pour avoir une place ce soir.

Des restrictions restent en place cependant : les tables restent limitées à six personnes, et doivent être séparées par deux mètres de distance, comme avant la fermeture des établissements le 6 avril dernier. Il faudra par ailleurs attendre le 9 juin avant la réouverture complète des établissements. "Ca reste un grand soulagement de pouvoir rouvrir, ne serait-ce qu'en partie" affirme Patrick Serveaux, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH). Selon lui, ce sont jusqu'à 40% des établissements qui vont rouvrir ce mercredi.

