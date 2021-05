La Réunion regagne un peu de liberté ce mercredi 19 mai 2021. Dans la continuité du plan de désescalade des restrictions sanitaires, les bars et restaurants pourront rouvrir leurs terrasses à partir de ce mercredi. Le couvre-feu passe de 19 à 21 heures, tandis que les lieux culturels peuvent enfin rouvrir leurs portes (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Si des protocoles sanitaires stricts restent toujours en vigueur pour l'heure, les Réunionnais vont enfin pour souffler un peu. Dès ce mercredi, chacun sera libre de retourner au restaurant, dans un bar, mais uniquement en terrasse. C'est donc jusqu'à 40% des établissements qui pourront rouvrir, d'après Patrick Serveaux, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih).



"Je pense que tous ceux qui peuvent rouvrir vont le faire, premièrement parce qu'ils veulent travailler, mais aussi parce qu'il y a une réelle demande de la population" affirme-t-il. Il conseille d'ailleurs de réserver pour s'assurer d'avoir une place ce mercredi. "Il est même sûrement trop tard pour certains établissements, les terrasses vont être remplies c'est certain" se réjouit-il.



Les tables restent limitées à six personnes, et doivent être séparées par deux mètres de distance, comme avant la fermeture des établissements le 6 avril dernier. Il faudra par ailleurs attendre le 9 juin avant la réouverture complète des établissements. "Ca reste un grand soulagement de pouvoir rouvrir, ne serait-ce qu'en partie" affirme Patrick Serveaux.

- Reprise de la vie culturelle et sportive -



Les restaurants et bars ne sont pas les seuls à pouvoir souffler un peu ce mercredi : les musées, cinémas, théâtres et autres lieux culturels reprennent aussi du service. Ils restent eux aussi soumis à un protocole strict, avec une jauge limite de 800 personnes personnes (ou 1.000 personnes en extérieur) et avec un public assis pour les représentations.

Les établissements sportifs de plein air sont aussi concernés, et les compétitions de plein air peuvent désormais reprendre. Les commerces dits non-essentiels dans les galeries commerciales de plus de 10.000 mètres carrés peuvent aussi rouvrir leurs portes.

Enfin, mesures attendues pour beaucoup, le bivouac et les piques-niques sont de nouveaux autorisés, en groupe de six personnes maximum. Les traditionnels rendez-vous du dimanche en famille sont donc de nouveaux autorisés, et les sorties randonnées peuvent reprendre sur plusieurs jours. Une bonne nouvelle pour les amoureux de la nature et des traditions réunionnaises.

Le couvre-feu à 21 heures permettra de son côté de regagner un peu de liberté pour proviter de sa journée, une fois le travail terminé. Fini la course pour rentrer chez soi à temps : la population peut de nouveau vaquer à ses occupations, faire ses courses, un jogging ou boire un verre en terrasses…Tant que chacun est chez soi à 21 heures. Pour le moment, la levée totale du couvre-feu est prévue pour le 30 juin.



Une date qui pourrait être avancée, ou reculée, en fonction de la situation sanitaire. En effet, aux vues des chiffres de cette semaoine, les autorités ont indiqué que "la date du 9 juin, comme troisième étape de notre plan de désescalade, est loin d'être acquise aujourd'hui". Si 922 cas ont été recensés, soit plus de 200 en moins que la semaine passée, cette baisse est surtout attribué à la diminution du nombre de dépistages. Rien n'est donc joué pour les semaines à venir.

