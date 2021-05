Alors que les autorités ont annoncé une baisse des indicateurs Covid-19 cette semaine, les chiffres sont à relativiser en raison de la diminution du nombre de dépistage. En une semaine, sept personnes sont décédées, 922 cas ont été confirmés, et le taux d'incidence a chuté à 108 cas pour 100.000 habitants. Parallèlement, le nombre de dépistage a diminué de 19,3%, expliquant en partie la baisse du nombre de cas (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Si le taux d'incidence a régressé ces derniers jours, cette baisse est due à la diminution du nombre de dépistage que l'on observe durant chaque période de congés scolaires" rappelle d'ailleurs Jacques Billant, préfet, dans son communiqué ce mardi. Une situation qui pousse les autorités à indiquer que "la date du 9 juin, comme troisième étape de notre plan de désescalade, est loin d'être acquise aujourd'hui".



Pour autant, la deuxième étape de ce plan, prévue pour ce mercredi, est elle maintenue : bars et restaurants peuvent rouvrir leur terrasse, les lieux de culture et les équipements sportifs d'extérieur peuvent de nouveau accueillir du public.



• Diminution du nombre de cas



Après trois semaines de hausse exponentielle, le nombre de cas a diminué cette semaine. 1.193 cas étaient confirmés le 10 mai, contre 922 cette semaine. Une bonne nouvelle à relativiser, le nombre de dépistage ayant largement diminué, comme expliqué plus haut.



• Chute drastique du taux d'incidence

Autre conséquence de la baisse des dépistages : le taux d'incidence est passé de 139,8 à 108 pour 100.000 habitants en une semaine. Le taux d'incidence est en augmentation uniquement chez les 45-64 ans, avec une hausse de 4,78% (114/100 000).

Le taux d'incidence est en diminution chez les 15-24 ans de 20,41 % (102.1/100 000), chez les 25-34 ans de 7,18% (151.8/100 000), chez les 35-44 ans de 7,68% (146.8/100 000), chez les 65 ans et plus de 26,29% (97.9/100 000), et chez les plus de 75 ans de 16,18% (107/100 000).

• Baisse des décès



Voici un indicateur qui, lui, n'est pas dépendant du nombre de dépistage, et qui est donc réellement encourageant : sept décès ont été enregistrés cette semaine, contre 16 la semaine passée. Les autorités n'ont pas apporté de précisions sur les victimes. On sait cependant qu'elles étaient toutes réunionnaises.



• Baisse des hospitalisations



Autre bonne nouvelle : le nombre de patients hospitalisés en réanimation est aussi à la baisse. 29 personnes sont actuellement en réanimation Covid-19, contre 39 la semaine dernière.



• Le nombre de clusters en hausse



Les foyers de contagion (clusters) sont à la hausse cette semaine : 41 clusters ont été relevés cette semaine, contre 36 il y a sept jours. Parmi les clusters actifs, on en note 14 à criticité élevée : Le Port (2), Saint-Denis (4), Sainte-Suzanne (1), Saint-Louis (2), Saint-André (1) et Saint-Paul (4). 12 clusters sont considérés comme étant de criticité modérée : Le Port (3), Saint-André (2), Saint-Denis (2), Saint-Paul (2), Le Tampon (1) et à Saint-Benoit (2).

• Un taux de positivité stable

5,3% des dépistages réalisés sont positifs, comme la semaine dernière. Le chiffre reste stable, malgré une large diminution du nombre de dépistages. "Le maintien d'un taux de positivité à 5,3%, au-dessus du seuil de vigilance, doit alerter sur la réalité d'une baisse apparente de l'épidémie : la diminution du nombre de cas est davantage imputable à un moindre recours aux tests. Le virus continue de circuler à un rythme soutenu, ce qui appelle à la vigilance de chacun au quotidien" souligne d'ailleurs la préfecture.

• Une nouvelle souche de variante signalée à La Réunion

70 cas du variant réunionnais ont été détectés par les autorités. "La toute récente confirmation par le CNR de Lyon a permis de la déclarer dans la base internationale descriptive de l'ensemble des variantes connues. Elle a été nommée B.1.622" précisent-elles. Il a par ailleurs été décidé qu'elle ne sera pas listée dans les variantes préoccupantes.

Les cas porteurs de cette variante étaient âgés entre 5 et 69 ans, avec une moyenne d'âge égale à la médiane de 33 ans. Les quatre secteurs de l'Île sont concernés (15 communes réparties sur tout le territoire). Pour ce qui est des symptômes, 43% des cas sont asymptomatiques et 57% sont symptomatiques.

Parmi les personnes hospitalisées, une personne de 69 ans est retournée à son domicile sans conséquence supplémentaire, et une personne de 57 ans a été admise en réanimation avec plusieurs comorbidités, elle a pu retourner à son domicile grâce à une évolution favorable de son état de santé.

Aucun décès de personnes porteuses de ce variant n'a été constaté. Une analyse de l'état de santé des personnes ayant eu cette variante ne montre pas de différence sur la gravité avec les autres personnes contaminées. Cette variante n'implique pas non plus une diffusion plus importante sur le territoire au regard des données épidémiologiques et hospitalières disponibles à ce jour.

• La vaccination continue

Au 15 mai, 172.000 doses de vaccin ont été administrées. 54.696 personnes ont reçu deux injections. 21,4% de la population de plus de 25 ans a été vaccinée, 8,5% des personnes de 18 à 49 ans l'ont été.

Les autorités souhaitent que 320.000 personnes aient reçu au moins une première injection à la fin du mois de juin.



as/www.ipreunion.com / [email protected]