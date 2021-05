Ce mercredi 19 mai 2021 les galeries commerciales de plus de 10 000 m² ont pu rouvrir leurs portes. Un moment très attendu par les commerçants. Au Cap Sacré-Coeur, sur la commune du Port, la reprise s'est faite en douceur ce mercredi avec un pic de clients observé sur l'heure du déjeuner. Mais après trois mois de fermeture, la reprise fait du bien aux commerces. (Photo rb/www.ipreunion.com)

À l’entrée de la galerie marchande du Cap Sacré-Cœur, quelques bénévoles du secours catholique essayent d’attirer l’attention des clients venus faire leurs courses. Une opération délicate alors que les visiteurs souhaitent avant tout retrouver leurs boutiques préférées. Mais l’influence de ce mercredi permet de fait d’entreprendre la discussion avec davantage de personnes.

En effet, après trois mois de fermeture, les commerces non essentiels de cette galerie du Port peuvent rouvrir. Alicia, Maylis, Hornella et Cassie étaient pressées de retrouver cette ambiance. Les quatre jeunes filles attendaient surtout de pouvoir s’attabler à nouveau à leur snack préféré. " On a pas forcément envie de faire les magasins, on vient surtout pour se balader. La foule aujourd’hui ne nous fait pas peur ça fait du bien de revenir ici " témoigne Alicia.

Plus loin, des familles entreprennent quelques slaloms périlleux au milieu des couloirs, leurs enfants à leurs côtés. " On attendait de pouvoir faire du shopping à nouveau, on était pressés que les magasins ouvrent. Et finalement il n’y a pas tant de monde que ça " raconte Julie. La jeune maman a pris le risque de venir dès ce mercredi et le nombre de visiteurs la surprend. En effet, la reprise est plutôt modérée. Les clients se sont faits plus nombreux aux alentours de midi, selon les commerçants.

" On attendait un peu plus de monde mais ça va venir, le temps que les gens soient au courant que c’est ouvert à nouveau " estime Marjorie Boyer, conseillère dans une boutique de bijoux. " On est vraiment soulagés. Quand on a appris que les galeries allaient rouvrir, j’ai presque eu la larme à l’œil. Depuis le premier jour de fermeture on attendait que ça". En attendant, les salariés de cette enseigne ont dû conjuguer avec les restrictions sanitaires et se répartir entre les différentes boutiques de l’île tandis que d’autres étaient au chômage partiel.

Pour Jessica Clotilde, chef d’équipe dans un magasin de jouets, " il était temps, financièrement ça devenait très compliqué ". Durant la journée elle a vu passer de nombreux clients avec leurs enfants " qui affichaient un grand sourire ". Toute l’équipe a pu revenir travailler et les 10 employés reprennent du service au sein du magasin. Désormais Jessica espère que la réouverture va s’inscrire dans la durée. "Au début j’avais peur mais collègues m’ont convaincu, ils me disent que c’est bon maintenant, on ne fermera plus. "

