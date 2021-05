Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 6 heures

En vigueur du mercredi 3 mars au mardi 18 mai 2021 la plateforme préfectoral "Mes démarches simplifiées" dédiée aux demandes de motifs impérieux a traité 47.500 dossiers. Selon les chiffres de la préfecture 42.000 personnes ont été autorisées à voyager. 4.000 dossiers ont été rejetés et 1.500 ont été classés sans suite, pour des erreurs de date. A noter que la plateforme a été fermée alors que les motifs impérieux sont toujours demandés pour être autorisés à embarquer sur les vols effectuant des rotations entre La Réunion et la Métropole et entre notre île et Mayotte. Cette décision a été prise dans "le cadre de la stratégie nationale de réouverture" explique la préfecture (Photo rb/www.ipreunion.com)

