La préfecture tient à préciser les différences de calendrier avec celui de l'Hexagone en termes de désescalade. A compter de ce mercredi 19 mai 2021, les terrasses des bars et des restaurants rouvrent, les galeries commerciales aussi, et le couvre-feu passe à 21h. Quelques approches ont été "différenciées" indique la préfecture, tableau à l'appui, notamment les jauges. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Une approche différenciée du calendrier national a été décidée pour prendre en compte les spécificités du territoire" précise encore la préfecture qui prévient : "les prochaines échéances feront l’objet d’une concertation forte et déterminante tant la situation sanitaire est fragile. A ce stade, les dates du 9 et 30 juin ne sont pas acquises dans le calendrier de désescalade."



Les protocoles sanitaires et les jauges appliquées à La Réunion diffèrent quelque peu du socle de mesures nationales afin de prendre en compte la fragilité de la situation sanitaire et répondre à la typologie des clusters.



Aucun événement en dehors des manifestations revendicatives qui relèvent d’un cadre juridique particulier ne peut ainsi dépasser 300 personnes (contre 800 au 1000 en métropole selon les lieux).



Pour rappel, (en rouge les éléments qui diffèrent par rapport à la métropole) :