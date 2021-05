Comme vous le révélait Imaz Press ce mercredi 19 mai 2021, les motifs impérieux devraient être levés le 9 juin prochain entre La Réunion et la Métropole. Cette date n'est cependant pas fixé dans le marbre, la situation sanitaire ne permettant pas pour l'heure d'assurer que les voyages seront permis d'ici trois semaines. Par ailleurs, seuls les voyageurs vaccinés pourront prendre l'avion sans motifs impérieux (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

C'est une reprise des vols touristiques mesurée qui a été annoncée par le ministère des Outre-mer. En effet, le calendrier de la levée des motifs impérieux est pour l'heure "indicatif". Il s’adaptera "à la situation et à la dynamique épidémique sur chaque territoire. La couverture vaccinale dans les différents territoires concernés est également un critère clé pour tenir ou retarder ce calendrier" souligne le ministère.



Si les motifs impérieux devaient être le 9 juin, ils ne le seraient d'ailleurs pas pour tout le monde : seules les personnes dont le schéma vaccinal est complet (ayant reçu deux injections ou une du Janssen ; ndlr) pourront embarquer sans motif impérieux. Les personnes non-vaccinées seront soumises, pour une durée encore indeterminée, au même dispositif en place depuis le 28 janvier.



Un test PCR négatif de moins de 72 heures avant le départ continuera à être exigé. Enfin, les voyageurs en provenance et à destination de La Réunion, mais aussi de Mayotte, devront s’engage à un auto-isolement de sept jours à l’issue duquel ils devront être testés négatifs, qu’ils soient vaccinés ou non. Une septaine qui sera basée, comme est l'est depuis la fin de la quatorzaine en centre dédiée, sur la responsabilité de chacun.



Le calendrier reste donc pour l'heure hypothétique, alors que la situation sanitaire de l'île est loin d'être stabilisée, malgré les restrictions sanitaires mises en place depuis deux mois. 922 cas ont été confirmés sur une semaine, et sept décès ont été enregistrés. La dengue circule elle aussi activement dans l'île. Une double épidémie qui pousse les autorités à appeler la population à la plus grande prudence dans les semaines à venir.

- Des motifs impérieux en vigueur depuis le 28 janvier.

Les motifs impérieux avaient été rétablis pour voyager entre La Réunion et la Métropole le 28 janvier dernier, après une pause de cinq semaines pendant les fêtes de fin d'année . L'annonce avait été faite suite à une explosion du nombre de cas de Covid-19 dans l'Hexagone et l'apparition du variant sud-africain dans l'île.

Un durcissement du contrôle des motifs impérieux avait ensuite été annoncé par le préfet le 16 février. L'Etat avait publié un décret autorisant les préfets des territoires ultra-marins à exiger des justificatifs six jours avant l'embarquement. Sur Réunion la 1ère, le préfet Jacques Billant avait donc annoncé que la mesure entrerait en vigueur dès le 27 février.

Les voyageurs étaient priés d'envoyer en ligne leur déclaration sur l'honneur et leurs pièces justificatives de motif impérieux au moins six jours avant leur départ. Un récépissé leur était ensuite remis pour embarquer. Un dispositif qui a été supprimé ce mardi 18 mai.

Cet allègement possible des restrictions intervient alors que le couvre-feu a été reculé à 21 heures ce mercredi, et que de nombreux établissements ont pu rouvrir partiellement leurs portes au public.

as/www.ipreunion.com /[email protected]