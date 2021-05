Les chiffres du Covid-19 explosent à La Réunion et atteignent des taux jamais vus jusqu'ici. Le taux d'incidence se hausse à 156 pour 100.000 habitants, quand 1.335 nouveaux cas ont été détectés en une semaine. Chez les 15-24 ans on compte 80%, l'incidence augmente de 80%. Les autorités annoncent également la mort de 13 décès dont un patient arrivé suite à une évacuation sanitaire. Le taux des variants remonte à 73% et le taux de positivité des tests est de 6,1% et reste au-dessus du seuil d'alerte. L'occupation en réanimation, elle, reste stable : 35 lits sont occupés par des patients Covid. Dans ces conditions, la 3ème étape du calendrier de désescalade prévue le 9 juin est impossible, annonce le préfet. Nous publions ci-dessous le communiqué des autorités. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Les chiffres des 7 derniers jours montrent une augmentation importante du nombre de cas avec un taux d'incidence hebdomadaire qui se fixe désormais à 156/100 000 habitants, soit le chiffre le plus haut atteint à La Réunion depuis le début de l'épidémie, et un taux de positivité en hausse à 6,1 %. Le nombre de dépistage augmente également, ce qui est par contre un point positif, et l'occupation des lits de réanimation demeure stable malgré cette hausse du nombre de nouveaux cas, ce qui pourrait être un des premiers effets de la campagne vaccinale.

Compte tenu de cette dégradation, le calendrier de désescalade des mesures de protection ne peut être maintenu. D’ores et déjà, il est acquis qu’il ne sera pas possible d’enclencher le 9 juin prochain la troisième étape du plan de désesclade. Une remobilisation autour des gestes barrières et des respects des protocoles est absolument nécessaire pour mettre un coup d’arrêt à cette circulation.



La priorité de tous doit être la vigilance et la prudence face à la Covid-19. Il faut veiller au strict respect, en toutes circonstances, des gestes barrière, limiter les contacts sociaux, et respecter les mesures en application.

- Situation sanitaire -



La préfecture et l’Agence Régionale de Santé ont le regret d’annoncer ce mardi 25 mai 2021 les décès intervenus au cours des 7 derniers jours de 12 patients originaires de La Réunion (2 personnes âgées entre 45 et 64 ans, 4 personnes âgées de plus de 65 ans et 6 personnes âgées de plus de 75 ans) et d’un patient arrivé à La Réunion dans le cadre d’une évacuation sanitaire.



Du 15 mai au 21 mai, 1 335 cas ont été recensés en 7 jours, soit un taux d’incidence hebdomadaire en hausse porté à 156,4/100 000 habitants. Parmi les 1 335 cas :



· 1 325 cas sont classés autochtones,



· 4 cas sont classés autochtones secondaires,



· 6 cas sont classés importés.



Du 15 mai au 21 mai, 1 598 tests ont été criblés pour identifier une souche de variant. Sur ces 1 598 tests, on comptabilise 1 169 cas de variantes COVID (1 128 sud-africains ou brésiliens et 41 britanniques), soit une proportion de 73% en hausse par rapport au 71% de la semaine précédente).



Compte tenu des 22 796 guérisons et des 189 décès depuis le début de la crise sanitaire, 1 916 cas sont encore actifs à ce jour.



24 901 cas ont été investigués à ce jour par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 92,9 % sont des cas autochtones.



Au 25 mai 2021, 34 clusters sont actifs et 249 clôturés. Parmi les clusters actifs, on note :



· 9 à criticité élevé : Le Port (2), Saint-Denis (2), Saint-Louis (1), Saint-André (1) et Saint-Paul (3).



· 13 clusters de criticité modéré : Le Port (4), Saint-André (3), Saint-Denis (1), Saint-Paul (1), Le Tampon (1), à Saint-Louis (1) et à Saint-Benoit (2).



Concernant les autres indicateurs, il est à noter une augmentation du taux d’incidence qui impacte toutes les classes d’âges :



- chez les 0-14 ans : +32% (85.3/100 000),



- chez les 15-24 ans : + 80,2% (184/100 000),



- chez les 25-34 ans : + 38,5 (210.2/100 000),



- chez les 35-44 ans : +35,6% (199/100 000),



- chez les 44-64 ans : +50,8% (171,9/100 000),



- chez les 65 ans et plus : +27% (124.3/100 000),



- chez les plus de 75 ans : +6,5% (114/100 000).



· un taux de positivité des tests en augmentation à 6,1 %, qui se situe toujours au-dessus du seuil de vigilance (5%),



· un R effectif également en augmentation à 1,15 % ;



· un nombre de dépistage qui augmente de 20,6% avec 24 069 tests réalisés (contre 19 965 tests la semaine précédente).



Au 25 mai, 35 lits de réanimation étaient occupés par des patients positifs à la Covid-19 sur les 117 lits de réanimation comptabilisés sur le territoire réunionnais.