Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Alors que la levée des motifs impérieux entre La Réunion, Mayotte et la Métropole prévue le 9 juin est déjà semée d'embûches, le numéro vert n'est pas plus rassurant. Contactés suite à l'alerte d'un internaute, les services gouvernementaux du numéro vert spécial Covid répondent que la levée des motifs impérieux concernera "tout le monde". Il faudra alors insister pour demander une vérification : non, cette levée ne sera bel et bien effective que pour les personnes vaccinées. Un cafouillage de plus. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

