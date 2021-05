Jamais La Réunion n'avait atteint un taux d'incidence aussi élevé : 156,4 pour 100.000 habitants. Du 15 au 21 mai, 1.335 nouveaux cas ont été détectés et 13 décès ont été enregistrés, dont 12 résident à La Réunion. Si l'occupation des lits de réanimation, elle, reste stable, tous les indicateurs sont à la hausse. Un bilan dégradé qui pousse le préfet à annoncer d'ores et déjà l'annulation de la troisième étape de désescalade, prévue le 9 juin prochain. Une décision qui tranche avec son refus de revoir le calendrier en question, malgré une augmentation continue des chiffres. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le calendrier de désescalade est chamboulé. Alors que La Réunion se préparait à la troisième étape du plan de désescalade, prévue le 9 juin, les chiffres du Covid plombent les prévisions du préfet. Celui-ci a décidé immédiatement de décréter l'annulation du calendrier, appelant à remobiliser les gestes barrières et la vigilance de chacun. "Compte tenu de cette dégradation, le calendrier de désescalade des mesures de protection ne peut être maintenu. D’ores et déjà, il est acquis qu’il ne sera pas possible d’enclencher le 9 juin prochain la troisième étape du plan de désesclade" a annoncé Jacques Billant par voie de communiqué.

Un changement de programme rapide, lui qui avait refusé de reporter la seconde étape de désescalade, qui s'est déroulée le 19 mai, alors même que les chiffres du Covid étaient déjà hauts. Depuis plusieurs semaines déjà, les courbes ne cessent de grimper.

Lire aussi - Covid-19 : selon le préfet la situation hospitalière permet le maintien du plan de désescalade

Lire aussi - Covid-19 : l'aveu d'échec des mesures restrictives

- Hausses records -

Ce mardi 24 mai 2021, la préfecture et l'ARS ont annoncé un taux d'incidence record, "le plus haut atteint à La Réunion depuis le début de l'épidémie" : 156,4 pour 100.000 habitants.

Rappelons que le seuil de 150 était il y a quelques mois un critère pour le préfet justifiant un possible confinement. "Si le taux d'incidence dépasse 150, un conseil de crise sera réuni pour statuer sur le confinement du territoire" avait-il déclaré lors d'une conférence de presse le 3 février 2021. Depuis, les seuils ont changé mais le cap symbolique des 150 pour 100.000 reste un record absolu pour l'île. Chez les 15-24 ans, l'incidence explose de plus de 80% et monte à 184. Elle est en hausse de plus de 50% chez les 44-64 ans.

En toute logique, record battu également pour le nombre de cas positifs recensés : du 15 mai au 21 mai, ce sont 1.335 cas qui ont été détectés. Seuls 10 d'entre eux ne sont pas autochtones. sur l'ensemble des tests criblés dans la semaine (1.598 en tout), 73% sont issus de variants, avec toujours une large majorité de variants sud-africains et brésiliens.

Des décès continuent d'être enregistrés chaque semaine et cette fois ce sont 13 patients décédés que comptent les autorités sanitaires : 12 résidant à La Réunion (2 personnes âgées entre 45 et 64 ans, 4 personnes âgées de plus de 65 ans et 6 personnes âgées de plus de 75 ans) un patient arrivé suite à une évacuation sanitaire.

Les dépistages ont augmenté de 20,6% cette semaine, ce qui est une bonne nouvelle et explique en partie seulement la hausse des cas. Mais le taux de positivité reste toujours haut, à hauteur de 6,1%, soit toujours au-dessus du seuil de vigilance. Le R effectif (le nombre de personnes contaminés par un cas positif en moyenne) augmente également et passe à 1,15.



Un seul indicateur reste stable, et pas des moindre, celui des hospitalisations. Au 25 mai, 35 lits de réanimation étaient occupés par des patients positifs à la Covid-19. Depuis quelques semaines, ce nombre reste autour de la trentaine.

- L'étape "désescalade" du 9 juin annulée -

Le 9 juin devait marquer la troisième étape du calendrier de désescalade, mais le préfet annonce qu'elle n'aura pas lieu, du moins en l'état. Révélé en exclusivité par Imaz Press le 6 mai dernier, ce planning prévoyait notamment un couvre-feu décalé à 23 heures le 9 juin, "si le taux incidence passe en-dessous des 100 pour 100.000 habitants" avait tout de même précisé le préfet.

Autre mesure très attendue : la réouverture totale des bars et des restaurants et non plus uniquement des terrasses comme c'est le cas depuis le 19 mai.

Le 9 juin devait aussi avoir lieu la reprise des sports collectifs et de combat. Les salles de sports devaient pouvoir rouvrir leurs portes. Il était aussi prévu que certains événements puissent être organisés dans la limite de 5.000 personnes, sous réserve d’un protocole sanitaire validé en préfecture et sur présentation d’un pass sanitaire. Tous ces allègements sont donc pour l'heure suspendus.

Reste à savoir si la levée des motifs impérieux, indépendante du calendrier du préfet mais également prévue le 9 juin pour les personnes vaccinées, sera maintenue. Annoncé à nouveau par Imaz Press le 19 mai, cet allègement avait ensuite été confirmé par le ministère des Outre-mer par voie de communiqué. Reste à savoir si cette annonce restera d'actualité face aux nouveaux chiffres du Covid.

Le préfet Jacques Billant doit rencontrer les maires de l'île comme à son habitude ce mercredi. Il s'agira alors d'envisager les semaines à venir, voire de planifier un nouveau calendrier de désescalade.

mm/www.ipreunion.com / [email protected]