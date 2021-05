Depuis le mardi 25 mai 2021, les emplois du temps des étudiants de l'Université de La Réunion ainsi que les autres activités de l'établissement ont repris dans les tranches horaires normales. Cette décision fait suite à la mise en place du couvre-feu à 21 heures. Des campagnes de vaccination à destination des personnels et des étudiant(e)s se dérouleront prochainement sur les campus nord et sud. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Depuis le 11 mars dernier, l'Université de La Réunion fonctionnait selon un principe de précaution qui permettait à l'ensemble des usagers et des personnels de l'établissement de respecter la mesure de couvre-feu en toute sécurité avec l'adoption du distanciel à partir de 15 heures, sur l’ensemble des campus.



En lien avec le plan de désescalade présenté par Monsieur le Préfet de la Région Réunion dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID-19, le Président de l'Université de La Réunion a pris un arrêté abrogeant cette disposition.



Cela signifie que, dès le mardi 25 mai 2021, les emplois du temps de nos formations ainsi que les autres activités de l'établissement reprendront dans les tranches horaires normales.



L'ensemble des mesures barrières, et en particulier les jauges des capacités d'accueil en présentiel, restent valables et seront appliquées afin que la fin de ce semestre se déroule dans les meilleures conditions de sécurité. Des brigades COVID-19 continuent à être déployées sur nos campus avec l'objectif de sensibiliser et d'accompagner les usagers et personnels.



Compte-tenu de l’ouverture de la vaccination aux plus de 18 ans et à la priorité donnée aux personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche, des campagnes de vaccination à destination des personnels et des étudiant(e)s de l'Université de La Réunion se dérouleront prochainement sur les campus nord et sud.