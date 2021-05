Depuis le début de la campagne de vaccination à La Réunion, 142.200 personnes ont reçu au moins une injection (soit 17% de la population totale). La vaccination est ouverte à toute personne âgée de 18 ans. De nouvelles dispositions sont prises pour faciliter l'accessibilité aux vaccins sur l'île et permettre au plus grand nombre de se protéger contre les formes graves de la maladie. Nous publions ici le communiqué de l'ARS. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Au 25 mai 2021, 142.200 réunionnais avaient pu bénéficier d’au moins une première injection, dont 64.300 d’une deuxième injection. 17% de la population de La Réunion est donc entrée dans le processus de vaccination.

Suite à l’ouverture à toute personne de plus de 18 ans sans autre critère, près de 21.400 personnes supplémentaires de 18 à 50 ans ont bénéficié d’une 1ère injection sur les deux dernières semaines, soit plus du double des personnes de 18 à 50 ans précédemment vaccinées depuis janvier.

Sur la semaine dernière :

- plus de 34 800 injections ont été réalisées

- 5.000 rendez-vous sont proposés chaque jour dans les 10 centres de vaccination, en plus de la mobilisation des pharmaciens et médecins de ville.



- L'accès à la vaccination facilité -

• Nouveaux horaires et accès sans rendez-vous

A compter de cette semaine, l’ARS communique chaque jour la liste des centres de vaccination disposant de rendez-vous encore libre : les personnes souhaitant se faire vacciner peuvent se rendre dans les centres indiqués l’après-midi même, sans nécessité de prendre rendez-vous.

A compter du 6 juin prochain, tous les centres seront ouverts le dimanche, à l’exception du Centre de l’Etang à Saint-Paul. L’accès se fera sur rendez-vous, comme en semaine, sauf pour les centres de Saint Denis–Nordev, La Possession, le CHOR (Gabriel Martin à Saint-Paul) et Pierrefonds où il sera possible de se rendre sans rendez-vous.



• Disponibilité du vaccin Janssen : à partir de 55 ans, une seule injection suffit

Dès ce samedi (29 mai), la vaccination Janssen sera ouverte pour les personnes de plus de 55 ans sur 3 centres de vaccination : Saint-Denis (Nordev), La Possession et Pierrefonds.

Afin de faciliter l’accès au public, les personnes seront accueillies sans rendez-vous.

Une seule venue au centre de vaccination suffira, puisque le vaccin Janssen est efficace avec une injection unique.

Par ailleurs, la vaccination Janssen est aussi disponible chez les pharmaciens d’officine et les médecins généralistes libéraux, ainsi que chez les infirmiers volontaires.

- Rappel sur le schéma vaccinal complet -

• Pour le vaccin Pfizer

Le délai entre la première et la deuxième injection est de 28 jours (4 semaines).

L’efficacité maximale du vaccin est atteinte deux semaines après la deuxième injection, ou deux semaines après la première injection unique pour les personnes ayant été atteinte avant par la Covid-19.



• Pour le vaccin Janssen

Accessible uniquement à partir de 55 ans, une seule injection suffit. L’efficacité maximale du vaccin est atteinte quatre semaines après l’injection unique.

- Les publics éligibles -

Sont éligibles à la vaccination :

- Toute personne à partir de 18 ans

- Les femmes enceintes à compter du 2ème trimestre de la grossesse

- Les jeunes de 16 à 17 ans, lorsqu’ils sont atteints de pathologies à haut risque de forme grave de la Covid-19 sur prescription de leur médecin

- Comment se faire vacciner -

• Accueil sans rendez-vous (vaccin janssen)

Dans 3 centres de vaccination : la Nordev, La Possession et Pierrefonds



• Accueil sur rendez-vous (vaccin pfizer)

Dans un des 10 centres de vaccination :

- par téléphone : 0262 72 04 04 (du lundi au samedi de 8h à 17h)

- sur internet : www.sante.fr

Auprès des pharmaciens, médecins et infirmiers volontaires