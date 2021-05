Dans son dernier bilan Covid, le préfet de La Réunion Jacques Billant a estimé que la situation sanitaire n'était pas favorable à un maintien de son plan de désescalade. Il a donc annoncé la suspension de la troisième étape, prévue le 9 juin. Celle-ci devait notamment permettre un passage du couvre-feu à 23h et une réouverture totale des bars et des restaurants. La levée des motifs impérieux, elle, est bien maintenue, confirme le ministère des Outre-mer à Imaz Press. Il s'agit bien de deux mesures séparées.

C'était une crainte de nombreux habitants ayant déjà réservé leur billet d'avion, mais le ministère des Outre-mer l'assure à Imaz Press : à ce stade, la levée des motifs impérieux est maintenue.

"Ce sont bien deux mesures séparées (le plan de désescalade du préfet et la levée des motifs impérieux, ndlr)" indique le ministère. "Ça ne remet pas en cause la levée des motifs impérieux." La préfecture, également contactée par Imaz Press, indique elle aussi que l'annulation de cette mesure n'est pas au goût du jour.

Rappelons que la troisième étape du plan de désescalade a été repoussée. "Compte tenu de cette dégradation, le calendrier de désescalade des mesures de protection ne peut être maintenu. D’ores et déjà, il est acquis qu’il ne sera pas possible d’enclencher le 9 juin prochain la troisième étape du plan de désescalade" a annoncé Jacques Billant par voie de communiqué ce mardi.

Révélé en exclusivité par Imaz Press le 6 mai dernier, ce planning prévoyait notamment un couvre-feu décalé à 23 heures le 9 juin. Autre mesure très attendue : la réouverture totale des bars et des restaurants et non plus uniquement des terrasses comme c'est le cas depuis le 19 mai.

Le 9 juin devait aussi avoir lieu la reprise des sports collectifs et de combat. Les salles de sports devaient pouvoir rouvrir leurs portes. Il était aussi prévu que certains événements puissent être organisés dans la limite de 5.000 personnes, sous réserve d’un protocole sanitaire validé en préfecture et sur présentation d’un pass sanitaire. Tous ces allègements sont donc pour l'heure suspendus.

