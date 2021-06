Du 22 mai au 28 mai, 14 décès et 1.174 cas ont été recensés en sept jours contre 1.331 cas du 15 au 21 mai. Depuis le début de l'épidémie à La Réunion le 11 mars 2020, 203 malades sont décédés des suites de la maladie. 133 de ces personnes sont décédées au cours des 11 dernières semaines. Le taux de positivité est en baisse à 5,4% (6,1% la semaine dernière), le taux d'incidence hebdomadaire est également en baisse à 137,5/100 000 habitants (156/100 000 la semaine passée) et le nombre de dépistage est lui en légère augmentation. Au 1er juin, 36 lits de réanimation étaient occupés par des patients positifs au Covid-19. A noter que de nombreux foyers de contagion se développent au sein des EHPAD et des milieux professionnels. Les chaînes de contamination sont aussi très nombreuses dans le cadre de rassemblements festifs et familiaux. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les chiffres des 7 derniers jours montrent une légère diminution du nombre de cas avec un taux d’incidence hebdomadaire de 137,5/100 000 habitants, un taux de positivité en baisse mais qui reste au-dessus du seuil de vigilance et une augmentation légère du taux de dépistage. La fragilité de la situation épidémique à La Réunion ne permet pas à ce stade de s’engager dans la troisième étape du plan de désescalade.



- Situation sanitaire -



La préfecture et l’Agence Régionale de Santé ont le regret d’annoncer ce mardi 1er juin 2021 les décès intervenus au cours des 7 derniers jours de 14 patients originaires de La Réunion (3 personnes âgées entre 45 et 64 ans, 4 personnes âgées entre 65 et 74 ans, 7 personnes âgées de plus de 75 ans).



Du 22 mai au 28 mai, 1 174 cas ont été recensés en 7 jours contre 1 331 du 15 au 21 mai. Le taux de positivité est en baisse à 5,4% (6,1% la semaine dernière), le taux d’incidence hebdomadaire est également en baisse à 137,5/100 000 habitants (156/100 000 la semaine passée) et le nombre de dépistage est lui en légère augmentation.



Parmi les 1 174 cas :

· 1 163 cas sont classés autochtones,

· 1 cas sont classés autochtones secondaires,

· 8 cas sont classés importés,

· 2 cas sont classés importés au titre EVASAN.



Du 22 mai au 28 mai, 1 438 tests ont été criblés pour identifier une souche de variant. Sur ces 1 438 tests, on comptabilise 1032 cas de variantes COVID (1 015 sud-africains ou brésiliens et 17 britanniques), soit une proportion de 72% qui reste stable (73% la semaine précédente). Compte tenu des 23 636 guérisons et des 203 décès depuis le début de la crise sanitaire, 2 236 cas sont encore actifs à ce jour.



26 075 cas ont été investigués à ce jour par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 93,2 % sont des cas autochtones. Au 1er juin 2021, 39 clusters sont actifs et 257 clôturés. Parmi les clusters actifs, on note :

· 11 à criticité élevé : Le Port (3), à Saint André (1), Saint-Denis (1), Saint-Louis (1), et Saint-Paul (5).

· 14 clusters de criticité modérée : Le Port (5), à Saint-André (3), Saint-Benoît (1), Saint-Denis (3), Saint-Louis (1), et Saint-Paul (1).

Ces clusters se développent notamment au sein des EHPAD et des milieux professionnels : les protocoles doivent être strictement appliqués et les professionnels sont encouragés à se faire vacciner pour protéger leurs patients et usagers. Au-delà des clusters, les chaînes de contamination sont très nombreuses dans le cadre de rassemblements festifs et familiaux : même dans sa vie privée, même avec ses proches, il est primordial de maintenir le respect des gestes barrières.



Concernant les autres indicateurs, il est à noter :

- Un taux de positivité des tests en diminution à 5,4 %, qui se situe toujours au-dessus du seuil de vigilance (5%). La situation reste stable pour le taux de positivité chez les symptomatiques et les asymptomatiques.

- Un nombre de dépistage qui augmente de 5,7% avec 25 430 tests réalisés (contre 24 069 tests la semaine précédente).

- Une augmentation du taux d’incidence chez les 0-14 ans : +15% (93/100 000),

- Une diminution du taux d’incidence dans les autres classes d’âges :

· chez les 15-24 ans : - 2,3% (211/100 000),

· chez les 25-34 ans : - 7,5% (217/100 000),

· chez les 35-44 ans : - 3% (202/100 000),

· chez les 44-64 ans : - 13,9% (164/100 000),

· chez les 65 ans et plus : -22,5% (113/100 000),

· chez les plus de 75 ans : - 16,7% (101/100 000).

Au 1er juin, 36 lits de réanimation étaient occupés par des patients positifs à la Covid-19 sur les 117 lits de réanimation comptabilisés sur le territoire réunionnais. Le virus continue de circuler à La Réunion : restons vigilant au quotidien et en toute circonstance : appliquons les gestes barrières, limitons les contacts sociaux, respectons la mesure du couvre-feu.